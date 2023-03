Gränichen Brandstiftung im Kellerabteil: Bewohnerin verhindert Schlimmeres Im Keller eines Mehrfamilienhauses brach ein Brand aus. Brandstiftung steht als Ursache im Vordergrund. Es ist dieses Jahr bereits der zweite Brand in diesem Wohnhaus.

Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses an der Quellenstrasse in Gränichen bemerkte am Dienstagabend gegen 17 Uhr, dass ein Kellerabteil brannte. Sie alarmierte umgehend die Feuerwehr, ergriff dann aber selbst die Initiative. So gelang es der Frau den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Schlimmeres konnte so verhindert werden, der Brand konnte nur geringen Schaden anrichten.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich um Brandstiftung handeln, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet.

In der Tiefgarage dieses Wohnhauses hatte es dieses Jahr schon einmal gebrannt. Am 18. Januar geriet ein parkiertes Auto in Brand. Ein Grossaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz und evakuierte die betroffenen Häuser vorsorglich. die Ursache dieses Brandes ist nach wie vor unklar. Ebenso unsicher ist, ob es zwischen den beiden Bränden einen Zusammenhang gibt. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: