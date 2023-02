Gränichen Zwei Rumänen klauen Pakete aus Briefkasten – Polizei verhaftet die Diebe In Gränichen sind zwei Männer verhaftet worden. Sie werden verdächtigt, Pakete aus Briefkästen geklaut zu haben. Es ist nicht der erste Fall in diesem Monat.

Die Polizei hat am Dienstag in Gränichen zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren verhaftet. Die beiden Rumänen wurden – ebenfalls in Gränichen – dabei beobachtet, wie sie Pakete aus einem Briefkasten entwendeten. Ein Anwohner meldete diese Beobachtungen der Polizei, wie diese am Mittwochmorgen mitteilt.

Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin einen Hausdurchsuchungsbefehl für die Unterkunft sowie das Fahrzeug der angehaltenen Männer ausgestellt. Es konnten mehrere Produkte gefunden werden, welche möglicherweise aus anderen Delikten stammen. Die beiden Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Kantonspolizei nahm die Ermittlungen auf.

Bereits vor zwei Wochen hat die Polizei einen ähnlichen Fall in Lenzburg publik gemacht. Dabei hat Augenzeuge zwei Männer bemerkt, die von Haus zu Haus gingen und Postpakete mit sich führten. Anschliessend wurden ebenfalls zwei Rumänen verhaftet. (cri)

Aktuelle Polizeibilder aus dem Kanton Aargau: