Gränichen Zwei Autos prallen ineinander – die Aussagen der Involvierten decken sich nicht In Gränichen ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei sucht nun Augenzeugen, weil die Aussagen der beiden Involvierten nicht deckungsgleich sind.

Am Lieferwagen und am BMW entstand Sachschaden. Kapo AG

In Gränichen ist es am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr in Gränichen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 24-jähriger Schweizer fuhr nach Angaben der Aargauer Kantonspolizei mit seinem weissen BMW auf der Oberfeldstrasse in Richtung Gränichen. Dabei wollte ein hinter ihm fahrender 24-jähriger Portugiese mit seinem Lieferwagen mehrmals ein Überholmanöver ausführen.

Aus noch unbekannten Gründen kam es dabei zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Lenker blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Aussagen der beiden Involvierten decken sich nicht. Die Kantonspolizei Aargau hat aber ihre Ermittlungen in diesem Fall bereits aufgenommen.

Zeugenaufruf Auskunftspersonen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zu deren Fahrweise machen können, werden gebeten, sich mit dem Stützpunkt Aarau (Tel. 062 836 55 55) in Verbindung zu setzen

