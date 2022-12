Gränichen Elf Jahre nach der ersten Planung: Der Kreisel Oberfeld kann befahren werden Der neue Kreisel an der Gränicher Hauptstrasse hat eine lange Vorgeschichte. Diese Woche wurde er für den Durchfahrtsverkehr freigegeben. Abbiegen kann man teilweise noch nicht.

Der Kreisel Oberfeld in Gränichen wurde diese Woche dem Verkehr überlassen. Mathias Förster

Auf den ersten Blick mutet ein Kreiselbau als ein nicht besonders komplexes Unterfangen ein. Ist es je nachdem auch nicht, doch bis der neue Kreisel im Gränicher Oberfeld diese Woche dem Durchfahrtsverkehr freigegeben werden konnte, war ein langer Atem nötig.

Genehmigt wurde ein Erschliessungsplan mit dem neuen Kreisel bereits 2008, ab 2011 wurde die Planung angegangen. Als 2018 dann das Baugesuch aufgelegt wurde, gingen gleich zehn Einwendungen ein. Diese richteten sich nicht direkt gegen das Bauprojekt, wie es damals seitens der Gemeinde hiess, sondern gegen die finanziellen Beiträge, die die Grundeigentümer, die von der Erschliessung via Kreisel profitieren, nach Gesetz zu leisten hätten.

Betroffen waren etwa die Ortsbürgergemeinde mit ihrem Kiesabbaugebiet im nahe gelegenen Moortal oder die Transportfirma Dreier nebenan. Auch der neue Werkhof der Gemeinde, der Fussballplatz des FC Gränichen oder dereinst das bereits bewilligte Recyclingparadies liegen in unmittelbarer Nähe.

Die Verzögerung durch die Einwendungen hielt an, 2021 befand man sich noch im Landerwerbsverfahren. Dann kam Corona, der Baustart wurde weiter verschoben, bis er dieses Jahr starten konnte. Grössere Unvorhersehbarkeiten gab es nicht, wie Projektleiter Mathias Blaser auf Anfrage sagt. Der Bau konnte bis auf letzte Restarbeiten wie geplant jetzt im Dezember beendet werden.

2023 werden noch Gussasphaltarbeiten in den Verkehrsinseln, Bepflanzung und Deckbelagsarbeiten folgen. Und natürlich wird noch der Kreiselschmuck montiert. Dann wird es auch die offizielle Einweihungsfeier geben.

Der neue Kreisel Oberfeld in Gränichen. Mathias Förster

Kreisel ist fertig, die Verhandlungen aber nicht

«Wegen Corona und Kapazitätsgründen» noch nicht abgeschlossen sind die Einwendungsverhandlungen zu den finanziellen Beiträgen der Grundeigentümer, wie Gemeindeammann Peter Stirnemann sagt. «Wir sind aber zuversichtlich, dass diese bis zur Schlussabrechnung des Kreiselbauwerks auch abgeschlossen werden können.»

Der Kostenrahmen konnte laut Kanton eingehalten werden. Von den vorgesehenen 4,865 Millionen Franken hiess es, dass die Gemeinde 3,9 Millionen übernimmt, der Kanton hingegen 250'000 Franken, obwohl der Kreisel auf einer Kantonsstrasse liegt. 0,5 Millionen übernähmen die Ortsbürger und 0,5 alle anderen Grundeigentümer zusammen.

Der Kreisel Oberfeld bremst den Autoverkehr vom Wynental her ab und soll auch eine Verbesserung für den Veloverkehr bringen. Mathias Förster

Verkehr vom Wynental her wird verlangsamt

Profitieren wird aber sicher die Gemeinde: Der Kreisel «wird eindeutig die Einfahrt in unser Dorf etwas abbremsen», sagt Peter Stirnemann, habe indirekt die Funktion eines Eingangstors vom Wynental her. Mit dem neuen Strassenast in Richtung Moortal wird das dortige Industriegebiet besser erschlossen und auch die Einmündung zum und vom Fussballplatz verbessert.

Freuen dürften sich auch die Wildtiere, die zusammen mit dem verbesserten Moortalbach-Kanal eine neue Unterführung unter die Strasse erhielten.

Bei den Bauarbeiten im Juni war die neue Führung des Moortalbachs gut sichtbar. Daniel Vizentini

«Es mussten etliche Bussen ausgesprochen werden»

Dadurch, dass der Verkehr meistens gleich nebenan zweispurig geführt werden konnte, hielten sich Staus während der Bauarbeiten in Grenzen. Nur zwischenzeitlich wurden die Autos über die schmalen Quartierstrassen östlich der Wyna umgeleitet.

Schleichverkehr durch die Quartiere gab es, wie Repol-Chef Thomas Zbinden bestätigt. «Wir haben dort vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und auch das Fahrverbot regelmässig überprüft.» Die Geschwindigkeit sei «relativ gut eingehalten» worden. Doch bezüglich Fahrverbot mussten «etliche Bussen ausgesprochen werden».