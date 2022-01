Gränichen Wirtepaar hat den Vertrag gekündigt: Der FC Gränichen sucht neue Betreiber für Clublokal Der FC Gränichen ist für die kommende Saison auf der Suche nach neuen Verantwortlichen für sein Clublokal auf der Zehndermatte. Die Pandemie ist mit ein Grund für die Kündigung des bisherigen Wirtepaars – es sei aber allgemein schwierig, Leute zu finden, so der Vorstand.

Bald unter neuer Führung? Das Clublokal des FC Gränichen. zvg

«Wirt oder Wirtepaar gesucht», war kürzlich im Landanzeiger zu lesen. Per 1. März 2022 sucht der FC Gränichen neue Betreiber für das Clublokal auf der Sportanlage Zehndermatte. Der Grund für die Ausschreibung ist die Kündigung des Vertrags durch das bisherige Wirtepaar, Evi und Toni Streit. Dies bestätigt Vorstandsmitglied und Kassier Philipp Roth auf Anfrage.

«Wir finden es sehr schade, dass die beiden gehen», so Roth. Das Wirtepaar führt bereits das Clublokal in Rothrist und hatte jenes in Gränichen während der Pandemie übernommen, sei aber «leider nie richtig in den Normalbetrieb hineingekommen». Erschwerend dazugekommen seien die langen Präsenzzeiten – das Lokal hat Montag bis Samstag geöffnet – und die zu geringe lokale Verankerung des Wirtepaars, so Roth. «Wir suchen deshalb vorzugsweise jemanden, der sich mit Gränichen und dem FC verbunden fühlt. Ausserdem sind wir offen für eine Co-Leitung mehrerer Personen.»

Allgemein sei es heutzutage schwierig, Menschen für solche Engagements zu gewinnen, so Roth. «Das Führen des Lokals ist zwar kein Ehrenamt. Aber es ist auch kein Haupterwerb, sondern ein Nebeneinkommen.» Trotzdem hätten sich bereits einige Interessierte gemeldet; bis zum 17. Januar nehme er weitere Bewerbungen entgegen, so Roth.