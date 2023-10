Gränichen Sie war schon als Baby beim Theater mit dabei, heute steht sie mit ihren Eltern auf der Bühne Beim Bühnen-Virus 22 in Gränichen setzt man auf Jugend – zum Beispiel auf die 14-jährige Stefanie Marti. Ein Probenbesuch.

Die 14-jährige Stefanie Marti, hier zusammen mit ihren Eltern Roli und Barbara, gehört zum Bühnennachwuchs. Bild: Peter Weingartner

Kann es verwundern, dass Stefanie Marti, 14, Sekundarschülerin, vom Theatervirus infiziert ist? «Sie war kurz nach der Geburt im Tragetuch dabei, als ich zum ersten Mal in Gränichen Regie führte», sagt ihre Mutter Barbara. Damals in der Theatergruppe Improvisorisch. Sie leitet auch dieses Jahr die Spielerinnen und Spieler des Vereins, der letztes Jahr, im Corona-Jahr, gegründet wurde, was den Vereinsnamen Bühnen-Virus 22 doppeldeutig macht. Und Gränichen einen zweiten Theaterverein beschert hat.

Stefanies erbliche Vorbelastung, die freilich das Gegenteil einer Bürde ist, verstärkt Vater Roli, seit 1986 als Spieler aktiv. «Bei mir war es auch so: Die Mutter spielte Theater, und ich ging mit», sagt er. Eine Frage der Zeit, bis auch Stefanies jüngere Schwester mitmacht.

Beim Auswendiglernen profitiere Stefanie vom Jugendbonus, sagt Barbara Marti. Erstmals steht die 14-Jährige mit Erwachsenen auf der Bühne. In zwei Theaterlagern in Lützelflüh hat sie mitgemacht, und Bühnenerfahrung hat sie als Sängerin: Sie belegt an der Musikschule Schönenwerd das Fach Sologesang.

«Sie befiehlt nicht herum, sondern korrigiert»

Wie ist das, noch in der Freizeit von der Mutter herumkommandiert zu werden? Stefanie lacht: «Sie befiehlt nicht herum, sondern korrigiert.» Mahnt zu langsamerem Sprechen, zum lauter Reden, Pausen zu machen. Und der Vater mit seiner Erfahrung? Besserwisser? «Wenn es ums Vorspielen, ums Zeigen geht, nimmt Roli sich zurück», sagt Barbara Marti. Solls jemand anders machen. Pflegeleichte Tochter. «Zuverlässig», sagt Vereinspräsidentin Patricia Niklaus, die im aktuellen Stück eine schottische Hotelbesitzerin spielt.

«Wenn’s Zwölfi schloot» heisst die Komödie in zwei Akten von Dani von Wattenwyl. Wir befinden uns in einem abgehalfterten Hotel im schottischen Hochland, am Loch Ness. Der Neffe der Besitzerin (Daniel Rohrer) möchte Gäste anlocken, und da kommt ihm eine Radiojournalistin (Rachel Hochstrasser), die Nessie, das legendäre Monster, gesehen haben will, gerade recht. Zwei Geisterjägerinnen (Nora Müller und Stefanie Marti) tanzen mit Geräten an, die Geister aufspüren, aber auch ihre Konkurrentin, das Medium Laura von Aura (Angelina Burri, eine zweite Theaternovizin), lässt nicht auf sich warten.

Nach Gästen giert auch der Hotelpianist aus Italien (Roman Eichenberger). Es gibt Arbeit für den Concierge (Roli Marti), der weiss, dass der Fortbestand des Hotels in Gefahr ist, wenn ruchbar wird, dass es im Haus spukt: Der Denkmalschützer (Marc Ribolla) kann es schliessen.

So weit die brisante Konstellation, die Spannung bis zum Schluss verspricht. Und viel Situationskomik samt Wortwitz: Lieber in der Nacht versumpfen, als im Sumpf übernachten.

Am Freitag, 7. Oktober, ist Premiere

Wo es spukt, sind Special Effects gefragt. Familiensache samt Nachwuchseinbezug auch hier: Bruno Niklaus, Ehemann der Vereinspräsidentin, und seine Söhne Mathias und Lukas haben Kulissen gebaut, gemalt, machen Beleuchtung und Technik, auf dass man sich in einem schottischen Schloss wähne. Der Verein hat sich der Nachwuchsförderung verschrieben. So fand im Frühling mit grossem Erfolg ein Kinder- und Jugend-Theater-Workshop statt. Eine Fortsetzung ist geplant.

«Wenn’s Zwölfi schloot» wird am 7., 13. und 14. Oktober jeweils um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Gränichen gespielt. Mit Bistro und Bar. Am Sonntag, 8. Oktober gibt’s um 14 Uhr eine Aufführung. Reservationen über buehnenvirus22.ch oder Telefon 079 650 02 48 (17 bis 19 Uhr).