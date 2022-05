Gränichen Wegen Bevölkerungswachstum: Gemeinde will über zehn neue Vollzeitstellen bis 2030 Statt heute 38,49 bräuchte Gränichen laut Gemeinde 49,3 Stellen in der Verwaltung, der Schule oder dem Bauamt – ein Anstieg um 28 Prozent. Der Stellenplan wurde zuletzt 2014 angepasst. Seitdem ist die Bevölkerung um fast 1200 Personen oder 16 Prozent gewachsen.

Die Gränicher Gemeindeverwaltung soll in den nächsten Jahren um gut zehn Vollzeitstellen aufgestockt werden. Pascal Meier

Gränichen wächst: Lebten Ende 2014 noch 7344 Menschen in der Gemeinde, sind es aktuell über 8500 – ein Anstieg um etwa 150 Personen jedes Jahr. Was hingegen in dieser Zeit nicht mitgewachsen ist, ist der Stellenplan der Gemeinde. Er wurde 2014 das letzte Mal angepasst und entspreche inzwischen «nicht mehr den heutigen Gegebenheiten», wie der Gemeinderat in der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 10. Juni schreibt.

Im wohl einzigen möglicherweise umstrittenen Traktandum der diesjährigen Sommergmeind beantragt der Gemeinderat deshalb eine Aufstockung um über zehn neue Vollzeitstellen: von den heutigen 38,49 auf bis zu 49,3 im Jahr 2030. Bis dann wird die Bevölkerung Gränichens laut kantonalen Prognosen nämlich auf 10'000 Personen angestiegen sein.

Wegen reger Bautätigkeit, hier 2018 bei der Lochgasse, wächst Gränichen jedes Jahr um etwa 150 Personen. Ueli Wild (17.5.2018)

Dieses und nächstes Jahr sind bereits 2,5 neue Vollzeitstellen vorgesehen: 1 im Bauressort, 0,8 im Bereich Soziales, 0,2 bei der Schulsozialarbeit sowie 0,5 in der Gemeindekanzlei und Einwohnerkontrolle. Die restlichen 8,31 zusätzlichen Stellen sollen von der Gemeindeversammlung jetzt mitbewilligt werden als «notwendigen Spielraum, um auf veränderte Aufgabenstellungen reagieren zu können», wie der Gemeinderat schreibt.

Einen erhöhten Stellenbedarf prognostizieren heute alle Bereiche der Gemeinde. Auffallend sind der erwartete Anstieg in den Verwaltungsbereichen «Bau Planung Umwelt» (+2,2 Stellen), Steuern (+1,5) oder Soziales (+1,2). Vergleichsmässig wenig neue Stellen bis 2030 bekäme die Schule (+1,8) sowie die Werke Bauamt und Hauswartung (+1,71).

Der Gemeinderat hebt hervor: Pensenerhöhungen sollen, wie bis anhin, erst dann freigegeben werden, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden. Explizit erwähnt werden Effizienzsteigerung, befristete Pensen oder gar Auslagerung.

Der Preis für den Bevölkerungsboom

Dass gerade bei «Bau Planung Umwelt» die meisten Zusatzstellen vorgesehen sind, überrascht nicht. Wie der Gemeinderat selbst schreibt, war die Bautätigkeit in den letzten Jahren sehr hoch. Statt Einfamilienhäusern wurden vermehrt Mehrfamilienhäuser erstellt, das dörfliche Gränichen so zunehmend urban.

Dies bringt mehr Aufwand für die Verwaltung mit sich: Menschen ziehen häufiger um, es gibt mehr Steuererklärungen zu bearbeiten, mehr Einwendungen bei Baugesuchen oder mehr Schulkinder.

Nebst der Stellenerhöhung will der Gemeinderat das Bauressort sowieso neu aufgleisen: Ab nächstem Jahr wird es unterteilt in die Bereiche Hochbau, Tiefbau und Liegenschaften. Um das rare Fachpersonal kämpfen aktuell alle Gemeinden der Region. Auf dieses Jahr konnte die Abteilung personell verstärkt werden.

Zunehmend komplex werde auch die Arbeit der Sozialen Dienste, so der Gemeinderat: Die Fallzahlen steigen, der Betreuungsaufwand nehme zu.

Die Abteilung Bau Planung Umwelt im ersten Stock des Gränicher Gemeindehauses. Daniel Vizentini

Rekordjahr für die Feuerwehr Zwar gab es 2021 nur sehr wenige und kleine Brände, dennoch kann die Feuerwehr laut Rechenschaftsbericht von einem Rekordjahr sprechen: 76 Alarmeinsätze hat sie letztes Jahr geleistet, so viele wie «in den vergangenen Jahren noch nie». Ungewöhnlich oft musste sie wegen Binden von ausgelaufenem Öl und Benzin ausrücken. Dazu gab es elf Fehlalarme. Der viele Schnee im Januar und der starke Regen im Sommer forderten die Feuerwehr ebenfalls stark. 18 Personen stiessen zur Feuerwehr mit heute 88 Angehörigen hinzu.

Zwei Kreditunterschreitungen, sonst keine grossen Traktanden

Nebst dem angepassten Stellenplan werden an der Gemeindeversammlung auch zwei Kreditabrechnungen vorgelegt. Ein Strassensanierungskredit von 2,15 Mio. Franken für die Jahre 2017 bis 2021 wurde um 186'000 Franken unterschritten, der Kredit von 3,55 Mio. für Sanierung der Kanalisation im selben Zeitraum gar um 832'000 Franken. Bei den Bauarbeiten gab es Verzögerungen und teilweise konnten diese günstiger als angenommen verrichtet werden.