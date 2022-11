Gränichen Wegen Ausweichmanöver gegen Strassenlampe geprallt - Zeugen gesucht Weil sie einem entgegenkommenden Lieferwagen ausweichen musste, prallte eine Autofahrerin am Donnerstagmorgen gegen eine Strassenlampe. Der Lieferwagen fuhr weiter und wird gesucht.

Am Auto wie auch an der Strassenlampe entstand beträchtlicher Sachschaden. (Symbolbild) Gaetan Bally / KEYSTONE

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 3. November, um 7.50 Uhr auf der Schürbergstrasse in Gränichen. In einem grauen VW Golf fuhr eine 22-jährige Frau vom Dorf her in Richtung Schürberg, als ihr ein beiger Lieferwagen mit Kastenaufbau entgegenkam.

Wie sie später der Kantonspolizei schilderte, sei der Wagen auf der schmalen Nebenstrasse zu wenig rechts gefahren. Um die drohende Frontalkollision zu verhindern, habe sie nach rechts ausweichen müssen. Dadurch prallte der VW gegen eine Strassenlampe und riss diese aus der Verankerung.

Am Auto sowie an der Strassenlampe entstand beträchtlicher Schaden. Verletzt wurde hingegen niemand. In der Zwischenzeit war der Lieferwagen ohne anzuhalten in Richtung Gränichen weitergefahren. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) sucht dieses Fahrzeug und Augenzeugen. (cwu)