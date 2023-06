Gränichen Unterwegs auf Beinen, Rädern, Teppichen oder im Flugzeug Das Jugendfest in Gränichen stand unter dem Motto «mer send onderwägs», und zwar sportlich, musikalisch und vor allem gemeinsam.

Unterwegs mit dem Ballon, um die Welt von oben zu betrachten. Bild: Sibylle Haltiner / Aargauer Zeitung

Auf welche Art und wohin kann man unterwegs sein? Am Umzug des Jugendfestes in Gränichen zeigten die Schülerinnen und Schüler, wie vielfältig diese Frage beantwortet werden kann. Mit viel Fantasie setzten sie das Motto «mer send onderwägs» um und präsentierten die verschiedensten Arten von Fortbewegung und Reisezielen. Die Schulklassen hatten viele Stunden Arbeit in ihren Auftritt beim Festumzug am Samstagmorgen investiert und bewiesen eine erstaunliche Kreativität, welche das Publikum, das den Strassenrand zahlreich säumte, in Staunen versetzte.

Die Ideen kennen kaum Grenzen

Hoch in die Luft ging es mit der Gränichen Air, bestehend aus Zweitklässlern und Sekundarschülern, deren Flotte nicht nur über kleine, tragbare Flugzeuge verfügte, sondern auch über eine grosse Propellermaschine, in welcher eine Pilotin bequem Platz fand. Auch das Thema «Fliegender Teppich» wurde aufwendig umgesetzt. Es gab mehrere kleine Teppiche, die knapp über dem Boden «schwebten», und einen grossen, auf welchem mehrere Schülerinnen und Schüler bequem sitzend am Umzug teilnehmen konnten. Auch als Reporter, die Zeitungen verteilten, Astronauten oder Piraten waren die Kinder unterwegs, erkundeten die Welt als Wanderer mit Stock und Sack, mit dem Hippiebus oder mit Kamelen an der Seite.

Nicht nur «onderwägs» war das grosse Thema des Gränicher Jugendfestes, sondern insbesondere «zusammen unterwegs». Die Kindergärtler wie auch die Erst- und Zweitklässler hatten die Umzugsthemen zusammen mit älteren Schülerinnen und Schülern erarbeitet und wurden von ihnen bei ihrer Tour durch das Dorf begleitet. So entstand ein Familienausflug mit Erstklässlern und der zweiten Sek und auch beim Wanderzirkus traten Artisten aus verschiedenen Schulstufen auf. Die kleinen «Kindergärtler-Pakete» wurden von «Lost»-Boten aus der ersten Real begleitet - und hoffentlich wohlbehalten wieder den Eltern abgeliefert.

Viel Sport zum Ausklang des Festes

Musik und Sport waren weitere Bestandteile des Jugendfestes, das seit 2017 erstmals wieder durchgeführt werden konnte. Drei Musikgesellschaften, darunter eine Spielgemeinschaft aus Gränichen, Teufenthal-Unterkulm und Oberkulm sowie eine Tambourengruppe begleiteten den farbenfrohen Umzug. Verschiedene Bands, die Gränicher Schlagzeug- und Musikschule wie auch die Musikgesellschaften spielten auf der Bühne und sogar der Gränicher Superstar wurde gesucht. Am Samstagnachmittag konnten sich die Kinder auf mehreren Hüpfburgen austoben und Pfadiluft schnuppern. Der Sonntag stand mit der Austragung des schnellsten Gränichers, einer geführten Mountainbike-Tour und einer Gesprächsrunde mit bekannten Sportlern ganz im Zeichen des Sports.