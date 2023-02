Tele M1

Gränichen Überwachungskamera filmt mutmassliche Päcklidiebe Eine Überwachungskamera hat zwei Paketdiebe in Gränichen gefilmt, wie sie Pakete aus einem Briefkasten gestohlen haben. Die beiden Männer konnten ausfindig gemacht werden und wurden vorläufig festgenommen.

Ein Einwohner in Gränichen hat am Dienstagnachmittag beobachtet, wie zwei Männer Pakete aus dem Briefkasten stahlen. Er meldete den Vorfall der Polizei, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Später konnten Beamte in der Gemeinde einen 22- und einen 23-jährigen Rumänen antreffen, auf die die Beschreibung passte.

Mit einem Durchsuchungsbefehl nahmen die Beamten die Unterkunft und das Auto der beiden unter die Lupe. Dabei konnten mehrere Produkte gefunden werden, die Diebesgut sein könnten. Die beiden Männer wurden deshalb vorläufig festgenommen. (ArgoviaToday)