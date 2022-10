Gränichen Terrassenhäuser für fast 7 Millionen Franken: Am Weierwandweg soll gebaut werden In nördlichen Dorfteil von Gränichen entsteht eine neue Terrassensiedlung. Die Profile sind gesteckt, das Baugesuch aufgelegt – die Bauherrin erklärt, worum es genau geht.

Am Gränicher Weierwandweg werden für fast 7 Mio. Terrassenhäuser gebaut. Florian Wicki

Die Bauprofile lassen erahnen, dass es sich um eine grosse Kiste handeln könnte. Und das Baugesuch bestätigt es: Am Gränicher Weierwandweg, unweit der Sportgarage Graf und am Hügel in Nähe des Waldrands, soll eine neue Siedlung entstehen.

Die Langenthaler Peter Kunz Bau und Finanz AG will dort ein Terrassenhaus mit acht Eigentumswohnungen und einer Tiefgarage bauen. Das ist dem Baugesuch zu entnehmen, das noch bis am 14. November 2022 auf der Gemeindeverwaltung Gränichen aufliegt. Projektverfasserin ebenfalls aus Langenthal, das Architekturbüro Lüscher Egli AG. Die Baukosten betragen laut Baugesuch inklusive Umgebungsarbeiten 6,92 Millionen Franken.

Geplant sind vier Dreizimmerwohnungen, zwei Vierzimmerwohnungen, eine Fünfzimmerwohnung und eine Sechszimmerwohnung. Laut Sonja Kunz, Geschäftsführerin der Peter Kunz Bau und Finanz AG, sollen alle Wohnungen eher im oberen Preissegment angesiedelt sein: «Die Wohnungen haben sicher ihren Preis, den halten wir aber für überaus gerechtfertigt.» Nur schon, weil die Hanglage vor Ort die Bauarbeiten erschwere und die Grundrisse der Wohneinheiten äusserst grosszügig seien. Die Wohnungen sind nah an der Grünzone und dennoch zentral. Konkretere Angaben zum Preis, wie auch die ganze Ausschreibung an sich, erfolgen aber erst, wenn die Baubewilligung vorliegt. Das hat laut Sonja Kunz auch System: «Sonst versprechen wir bereits Dinge, die vielleicht schlussendlich mangels Bewilligung gar nicht umsetzbar sind.»

Wohnungen wie Einfamilienhäuser

Am Weierwand sollen potenzielle Käuferinnen und Käufer einiges geboten kommen, ist sich Kunz bereits jetzt schon sicher: «Wir bauen nur so, dass wir auch selber gerne dort einziehen würden. Dieses Prinzip verfolgen wir seit unserer Firmengründung 1970 und sind bisher damit gut gefahren.» Besonders die beiden obersten Wohnungen will Sonja Kunz denn auch hervorheben: «Im Haus 4 wohnt es sich eigentlich wie in einem Einfamilienhaus, auf 170 Quadratmetern mit Terrasse, Garten, Lift und eigenem Parkplatz vor dem Haus.»

Doch auch die anderen Wohnungen kämen nicht zu kurz, fügt sie an: «Alle Wohnungen sollen grosszügig und qualitativ hochwertig ausgebaut werden.» Dazu erhalten alle am seitlichen Hang Grünflächen, sowie je eine mindestens 85 Quadratmeter grosse Terrasse, die ebenfalls zu einem grossen Teil begrünt werden soll. Dazu besteht die Möglichkeit, bei einigen Wohnungen auf der Terrasse einen Swimmingpool zu realisieren. Unterhalb der Siedlung ist eine Tiefgarage mit 17 Parkplätzen und 32 Fahrradabstellplätzen geplant.

Im Idealfall sollen im kommenden Sommer die Bauarbeiten beginnen.