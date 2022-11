Gränichen Tempo 30 wird jetzt umgesetzt: Einsprachen sind auch dann möglich An der Gemeindeversammlung wurde das Thema kurz erwähnt, am Tag danach nun hat die Gemeinde Details zur Umsetzung der umstrittenen Geschwindigkeitsbeschränkung publiziert. Es dürfte noch ein halbes Jahr dauern, bis zur Einführung, heisst es dort.

An der Eifeldstrasse in Gränichen bittet die Nachbarschaft schon lange um Höchsttempo 30 – wenn auch nur freiwillig. Daniel Vizentini

Das, was passiert ist, sei nicht demokratisch, liess ein Stimmbürger an der Gemeindeversammlung in Gränichen verlauten. Gemeint war das Referendum gegen die Einführung von Tempo 30 östlich der Wyna und im Gebiet Bleien, das trotz der nötigen Anzahl Unterschriften nicht gültig zu Stande kam.

Die Gemeinde hatte widerrechtliche Unterschriftenbögen ausgehändigt, auf die die Referendumsinitianten vertrauten. Rechtlich gesehen blieb dem Gemeinderat nichts anderes übrig, als das Referendum für ungültig zu erklären. Ein Entscheid, den der Kanton bestätigte.

An der Gmeind verlangte der Mann nun, die Gemeindeverwaltung solle für ihren Fehler geradestehen. Es sei nicht korrekt, die über 1200 Unterzeichnenden zu ignorieren. Sein Antrag für eine Volksabstimmung betreffend Tempo 30 konnte aber nicht aufgenommen werden. «Wir haben einen demokratischen Entscheid gehabt an der Gmeind vor einem Jahr und dieser ist jetzt rechtsgültig», erklärte Gemeindeammann Peter Stirnemann. Die Gemeinde sei nun daran, Tempo 30 umzusetzen.

Einsprache im Rahmen der amtlichen Publikation möglich

Selbst wenn der Gemeinderat aus Fairness abstimmen lassen wollte: Rechtlich wäre dies nicht möglich. Peter Stirnemann erwähnte an der Versammlung aber, die Gegner von Tempo 30 könnten im Rahmen der amtlichen Publikation Einsprache einlegen.

Heute Dienstag nun präzisierte die Gemeinde in einer Meldung das weitere Vorgehen: Die Umsetzung von Tempo 30 werde «zügig an die Hand genommen», heisst es dort. Sie benötige aber noch rund ein halbes Jahr Zeit.

Nach Überprüfung des Gutachtens und Genehmigung durch den Kanton folge die amtliche Publikation im Amtsblatt. Falls keine Einsprachen eingehen, werden die Signalisationsstandorte mit den Grundeigentümern geklärt. Da keine Einengungen oder Rampen geplant seien, brauche es keine Baubewilligung.

Landkauf der Ortsbürger wegen Einsprachen gescheitert Schon seit Jahren will die Familie Bertschi in Gränichen eine weitere Filiale ihres Recycling-Paradieses eröffnen, 2020 erteilte die Gemeinde auch die Bewilligung dafür. Gebaut wurde aber bis heute nichts. Eine von ehemals drei Einwendungen liegt nämlich noch beim kantonalen Verwaltungsgericht. Bemängelt wurden Lärm, Staub, Geruch oder Verkehrssicherheit. Während die Bertschis noch geduldig auf den Entscheid warten, wurde es dem Eigentümer des benachbarten Grundstücks aber zu viel: Statt das Land der Ortsbürgergemeinde zu verkaufen, hat er es unterdessen an einen Dritten veräussert. Ende 2019 hatte die Gemeinde dem Kauf für 770'700 Franken zugestimmt, doch dies war an die Bedingung geknüpft, dass das Recycling-Paradies auf der angrenzenden Parzelle gebaut wird. (dvi)