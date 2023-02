Gränichen Tempo 30 im Amtsblatt publiziert: Ende März könnte es definitiv werden Das vielleicht letzte Kapitel der langen Geschichte um die Einführung von Tempo 30 in Gränichen ist angebrochen. Einsprachen gegen die vom Gemeinderat verfügte Signalisierung können bis 20. März eingereicht werden.

Östlich der Wyna in Gränichen gilt bald nicht mehr nur freiwillig Tempo 30, sondern offiziell. Daniel Vizentini

Nun ist es amtlich: Der Gemeinderat Gränichen hat Tempo 30 im Gemeindegebiet östlich der Wyna und im Gebiet Bleien verfügt. Ab heute Freitag bis am 20. März liegt die Massnahme öffentlich auf. Damit geht das jahrelange Hin und Her um die Einführung von Tempo 30 in der Gemeinde in das womöglich letzte Kapitel.

Ganz ausgestanden ist das Thema aber nicht: Innert 30 Tagen ab der amtlichen Publikation können noch Einsprachen dagegen gemacht werden. Gegen Tempo 30 in Gränichen wäre letztes Jahr fast ein Referendum zu Stande gekommen – zum zweiten Mal innert weniger Jahren. Wegen eines Formfehlers in einem von der Gemeindekanzlei ausgehändigten Formular wurde das Begehren aber trotz rund 1200 gesammelten Unterschriften für ungültig erklärt.

Tempo 30 in drei verschiedene Publikationen aufgeteilt

Noch gilt Tempo 30 in den betroffenen Gebieten aber nicht. Nach Ablauf der amtlichen Publikation werden, falls keine Einsprachen eintreffen, die Signalisationsstandorte mit den Grundeigentümern geklärt. Die Gemeinde hat drei Massnahmen für Tempo 30 separat publiziert.

Statt einer Aufteilung in Wyna-Ost und Bleien, so wie an der Gemeindeversammlung abgestimmt worden war, wurde das Gebiet nun in drei Zonen aufgeteilt: Bleien, Nord-Ost und Süd-Ost. Schilder oder Bodenmarkierungen für Tempo 30 werden laut Mitteilung an fast 20 Strassen oder Wege aufgestellt, wo die Tempo-30-Zonen beginnen. Insgesamt wird die Geschwindigkeitsreduktion über 80 Gemeindestrassen betreffen.

Dazu wurde auch eine Verfügung für neue Fahrverbote für Motorwagen im Gebiet Bleien publiziert, genau an der Chrumbwoogstrasse, der Verbindung Schürbergstrasse-Refentalstrasse und dem Doossenweg. Zubringer sowie Land- und Forstwirtschaftsverkehr sind davon ausgeschlossen.