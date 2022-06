Gränichen Sonne, Superstar, Spektakel: Das gibt es am Wochenende beim Jubiläum des Mountainbike-Rennens Das 30. Mountainbike-Rennen des Racing Clubs Gränichen steht kurz bevor. Am 18. und 19. Juni findet die Jubiläumsfahrt statt. Biketrainer Beat Stirnemann spricht von Anekdoten, Veränderungen und dem kommenden Rennen.

Olympiasiegerin Jolanda Neff fuhr auch schon die Strecke in Gränichen ab. Claudio Thoma / freshfocus

Die Sowjetunion wird aufgelöst. Flavio Cotti ist neuer Bundespräsident. Ötzi wird in den Tiroler Alpen gefunden. Und es war ebenfalls 1991, als das erste Mountainbike-Rennen in Gränichen stattfand.

Am Wochenende wird Gränichen wieder zur Mountainbike-Hochburg, denn es findet der «PROFIXX Swiss Bike Cup» statt. Es geht in diesem Anlass wie jedes Jahr um Mountainbiken, doch in diesem Jahr gibt es einen wesentlichen Unterschied. Denn es ist die Jubiläumsfahrt für den Racing Club Gränichen und somit das 30. «Mountainbike-Spektakel» in der Gemeinde. Rechnerisch sollte es das 31. Rennen sein, doch im Jahr 2008 wurde eines als Erholung des Organisationskomitees abgesagt.

Anekdoten zum Hochdruckreiniger Kärcher

Seit Anfang dabei ist Beat Stirnemann. Beim ersten Rennen stand er noch auf den Zuschauerplätzen, später leitete er das Organisationskomitee. Heute agiert er wieder im Hintergrund, aber schwelgt immer noch in Erinnerungen an die vergangenen Rennen.

Die Schweizer Meisterschaft im Jahr 2000 vergesse er nie mehr, erzählt Stirnemann. Das Wetter war am Samstag schlecht und es habe den ganzen Tag gewittert. Entsprechend viel Schlamm sei auf der ganzen Bikestrecke gewesen. «Wir haben während des Rennens zu dritt mit drei ‹Kärchern› auf die Fahrer gewartet, damit diese den Morast von ihren Ketten und Velos spritzen können», führt er lachend fort.

In den restlichen Jahren habe er den ‹Kärcher› nicht mehr benützen müssen. Dafür erzählt er von weiteren Änderungen der letzten Jahre: «Die Strecken sind heute viel spektakulärer.» Damit meint er die Sprünge und Hindernisse, die in die Strecken eingebaut wurden. Früher sei man über Wald und Wiese gefahren, «heute sind Strecken technischer», sagt er. Die diesjährige Strecke startet an der Bifangstrasse, führt über die Kiesgrube und den Bike-Lehrpfad im Wald.

Über hundert Camper pilgern nach Gränichen

Neben der Strecke gab es in Gränichen auch einige Änderungen rund um das «Mountainbike-Spektakel». Früher hätten sie noch Sponsorengeschenke für die Fahrerinnen und Fahrer zusammengebettelt, heute würden sie die Sponsoren brauchen, um die Preisgelder und Unkosten decken zu können, sagt Stirnemann. Wo früher noch alle mit dem Personenwagen an das Rennen reisten, kommen heute immer mehr Familien mit Camper. Stirnemann verrät: «Es sind bereits über hundert Camper fürs Wochenende angemeldet.»

Bereits über 700 Fahrerinnen und Fahrer hätten sich angemeldet. Stirnemann erwartet noch mehr. «Wir haben auch schon über tausend Teilnehmende gehabt ‒ 800 gibt es aber sicher.» Doch da das Wetter am Wochenende zu heiss sei, werde die 1000er-Marke wohl kaum geknackt.

Das Wetter spielt im Mountainbike-Sport eine grosse Rolle. «Als Veranstalter haben wir es gerne trocken», sagt er. Dies, weil es weniger zum Aufräumen gibt. Bei den Fahrerinnen und Fahrern seien die Vorlieben unterschiedlich. «Manche haben es lieber nass und ‹schliferig›, andere lieber trocken.» Das Ideal sei abhängig von der Technik der Bikerinnen und Biker.

Superstar aus Neuseeland

Die Teilnehmenden kommen dieses Jahr aus über 15 Ländern. So ist mit Rebecca McConnel aus Neuseeland eine der besten Mountainbikerinnen der Welt in Gränichen mit dabei. Auch starten Bikerinnen und Biker aus Israel, der Ukraine, Italien oder Deutschland. Diese fahren in verschiedenen Kategorien. Es stehen die Bike-Trophy, das «Pfüderirennen» der Kinder oder auch das Eliterennen auf dem Programm.

Damit das Rennen aber zu Stande komme, brauche es viele helfende Hände. Der RC Gränichen hat über 100 Helferinnen und Helfer. Stirnemann sagt: «Diverse Personen nehmen sogar eine Woche Ferien für den Anlass.» Nun seien diese sowie das Organisationskomitee an den letzten Vorbereitungen, damit die Strecke am Freitagabend fertig sei. «Und wenn ein Rennen durch ist, fängt das nächste schon an», sagt Stirnemann.