Gränichen Tanzen auf Schloss Liebegg: Techno-Party zur Mittagsstunde Ein Aarauer Party-Label organisiert eine Day-Dance-Party auf Schloss Liebegg. Der Veranstalter erklärt, warum man diese Kulisse gewählt hat.

Der Innenhof des Schlosses soll zur Tanzfläche mutieren. Ueli Wild

Für einmal steht auf dem Gränicher Schloss Liebegg nicht das national bekannte und renommierte Hexenmuseum im Vordergrund. Und zwar am kommenden Samstag, denn da wird die Liebegg zur regionalen Techno-Hochburg.

Der Aarauer Club Schlaflos und der ebenfalls aus Aarau und der Region stammende Verein Ausgefuxt veranstalten auf der Liebegg eine «Day-Dance-Party», die, wie der Name schon sagt, tagsüber stattfindet: von 12 bis 22 Uhr.

Eine Party, an der alle willkommen sind

Ausgefuxt hat in der Region schon dann und wann mit Techno-Partys auf sich aufmerksam gemacht, so etwa im Aarauer Jugendraum Wenk, im Club Schlaflos oder im «JoJo» in der Aarauer Altstadt – aber auch an ungewöhnlicheren Orten wie zum Beispiel im ehemaligen Kosthaus im Ballypark («Ballyhouse») in Schönenwerd.

Laut Kadir Isik, einer der Köpfe hinter Ausgefuxt, wollte der Verein nun trotz bis vor kurzem noch geltender 2G-Regel für Clubveranstaltungen einen Anlass auf die Beine stellen, der die Menschen wieder zusammenbringt: «Wir wollten eine Party für alle machen, an der alle willkommen sind, deshalb kam für uns nur ein Ort im Freien in Frage.» Isik hat einen «schönen und friedlichen» Anlass im Sinn, an dem die Menschen Freude haben können: «Da kam uns eine so wunderschöne Kulisse wie das Schloss Liebegg gerade gelegen.»

Techno-Violinist spielt erste Geige

Inzwischen hat der Bundesrat beschlossen, die letzten für das Nachtleben geltenden Coronamassnahmen aufzuheben. Das kommt Isik und seinem Anlass gerade entgegen: «Es vereinfacht vieles, beispielsweise müssen wir jetzt keine Zertifikate mehr kontrollieren.» Der Anlass findet nach wie vor draussen statt.

Der Nachmittag im Innenhof des Schlosses soll etwas ganz Besonderes werden, folglich schöpft Isik auch musikalisch aus dem Vollen: «Highlight des Anlasses ist der Techno-Violinist Paji vom weltberühmten Berliner Label ‹Katermukke›.» Der Rest der DJ-Liste sei bewusst regional ausgesucht, fügt Isik an. Es sei ihm wichtig, auch Talente aus der umliegenden Region auftreten zu lassen.

Anlass mit 1000 Gästen geplant

Auch der Schlosswart der Liebegg, Samuel Widmer, wird am Anlass vor Ort sein. Bei externen Veranstaltungen sei immer jemand vom Schlossteam als Ansprechperson anwesend. Er freut sich, wenn die Liebegg mit Leben gefüllt wird: «Wir hatten ab und an schon Techno-Partys im Schloss und haben damit bisher immer gute Erfahrungen gemacht.» Sei das am nächsten Samstag wieder so, spreche nichts dagegen, auch in Zukunft weitere Veranstaltungen in dieser Art durchzuführen.

Nach der Party ist vor der Party, das sagt sich auch Kadir Isik. Folglich plant Ausgefuxt für das kommende Jahr noch weitere Anlässe, manche im Club, manche draussen an der frischen Luft. Im Gespräch sei derzeit eine Party auf der Aarauer Stadionbrache, das sei aber noch nicht spruchreif. Fest steht dafür ein Anlass im Oktober auf der Aarauer Pferderennbahn, da in für Isik ungewohnten Dimensionen: «Im Schachen könnten wir eine Party mit etwa 1000 Gästen feiern – und genau das haben wir auch vor.»