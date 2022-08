Gränichen Open-Air-Organisatoren ziehen positives Fazit: «Jedes Konzert war ein Fest» Nach zwei Jahren Zwangspause haben sich die Rock-Fans das Open Air Gränichen nicht entgehen lassen: Freitag wie Samstag waren ausverkauft.

Das Open Air Gränichen 2022. Im Bild: die Band «Electric Callboy». zvg / Roland Morgenthaler

28 Bands haben das Gränicher Moortal dieses Wochenende beben lassen, gefeiert von jeweils über 3500 Rock-Fans aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland (Freitag und Samstag waren ausverkauft). Bereits am Donnerstag kamen über 1000 Gränicherinnen und Gränicher an den Gratisabend fürs Dorf und feierten in gemütlicher Stimmung.

«Wir hatten eine super Stimmung das gesamte Wochenende lang», so Basil Kuster, Medienverantwortlicher des Open Airs. «Insbesondere gefreut hat uns, dass viele schon zu Beginn des Festivals auftauchten und so jede Band vor einer ansehnlichen Menge Menschen auftreten konnte und jedes Konzert ein Fest war.» Die Headliner brachten wie erwartet eine grandiose Party ins Moortal, ein besonderes Highlight war die belgische Band Brutus, die in der Sounderia am Samstagabend für Gänsehaut sorgte.

Das Open Air Gränichen findet seit 1995 statt und konnte sich in all den Jahren einen festen Platz in der Hardcore-, Punk-, Metalcore- und Rock-Szene sichern. Über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen jeweils mit und arbeiten - genauso wie das gesamte Organisationsteam - ehrenamtlich.