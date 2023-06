Gränichen Nach sechs Jahren Wartezeit: Am Wochenende kann das Dorf wieder feiern In Gränichen findet vom 23. bis 25. Juni wieder ein Jugendfest statt, diesmal unter dem Motto «Mer send onderwägs». Das Dorf zeigt sich dabei vor allem von seiner sportlichen Seite.

So sah es beim letzten Gränicher Jugendfest vor sechs Jahren aus. Sibylle Haltiner

Die Coronapandemie machte so ziemlich allen Ortschaften einen Strich durch die Rechnung, was ihre wiederkehrenden Feierlichkeiten anbelangt, die doch für die Dorfgemeinschaft so bedeutend sind. Deshalb holen in diesem Jahr nun so viele Gemeinden ihre Feste nach. Als Nächstes ist nun unter anderem Gränichen an der Reihe. Vom 23. bis 25. Juni findet dort unter dem Motto «Mer send onderwägs» das Jugendfest statt – das erste nach sechs Jahren.

Schon am Freitagnachmittag werden Schulkinder und Jugendliche in einem «Sternmarsch» die Dorfbevölkerung in ihren Quartieren abholen und einladen, mit ihnen ans Festgelände auf dem Schulareal zu spazieren. Um 18 Uhr folgt der offizielle Startschuss für das Fest. Auf der Bühne spielt an diesem Abend die Partyband Down Town Group. Darbietungen von der Gränicher Schlagzeugschule und dem «Gitarren Duo» sind ebenfalls geplant, dazu Discobetrieb am Abend.

Böllerschüsse um 7 Uhr morgens

Am Samstag geht es schon früh los: Um 7 Uhr werden elf Böllerschüsse das Dorf aus dem Schlaf rütteln, um 10 Uhr startet dann der Festumzug. Gegen Mittag eröffnet die Musikgesellschaft die Festbühne. Danach spielen Wynegruess, das Musikschulorchester, Bomb Nineteen oder Blazer James Combo. Ein Höhepunkt werden laut Gemeinde die Darbietungen der Schulkinder unter dem Titel «GSDS – Gränichen sucht den Superstar».

Auf dem Bally-Platz wird ein Lunapark aufgestellt. Jugendarbeit, Pfadi und Schule planen diverse Spiele. An den drei Tagen werden einige Vereinsbeizen auch für Unterhaltung für die Erwachsenen sorgen. Der Club Doson plant einen Partykeller mit DJ.

Am Sonntag findet nach dem Dorfgottesdienst auf der Festbühne der grosse Bewegungstag statt, organisiert von vier Gränicher Sportvereinen. Zwischen den verschiedenen Wettkämpfen gibt es ein Podiumsgespräch mit Sportpersönlichkeiten, darunter Ramon Zenhäusern, Heinz Frei, Raoul Giger, Josy Beer und Selina Furler.

Sonntag um 16 Uhr ist dann Schluss. Doch nach dem Fest ist schon vor dem Fest: Um den alten Rhythmus wiederherzustellen, hat der Gemeinderat entschieden, schon 2025 wieder ein Jugendfest durchzuführen.