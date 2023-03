Gränichen Drei Einsprachen gegen die Signalisierung von Tempo 30, elf gegen das Fahrverbot Der letzte Akt im Streit um die Einführung von Tempo 30 in Teilen von Gränichen ist angebrochen. Doch auch dieser wird nicht kampflos ausgetragen: Auf die Publikation der Massnahme im Amtsblatt sind mehrere Einwände eingegangen – einige seien laut Gemeinde aber «konstruktiv».

In Gränichen gilt östlich der Wyna bald Tempo 30. Nach einem Jahrelangen Ringen darum gingen nun auch gegen die Signalisierung mehrere Einsprachen ein. Nadine Böni

Das nun vielleicht tatsächlich letzte Kapitel in der Saga um die Einführung von Tempo 30 auf den Dorfstrassen östlich der Wyna ist angebrochen: Auf die Publikation der Signalisierung im Amtsblatt sind drei Einsprachen eingegangen, wie Gemeindeschreiberin Andrea Geissmann auf Anfrage bekannt gibt. Zwei Einsprachen betreffen das Gebiet Nord-Ost und eine das Gebiet Süd-Ost.

Dazu seien weitere elf Einsprachen gegen die verfügten Fahrverbote im Gebiet Bleien eingegangen. Wobei Andrea Geissmann in diesem Fall sagt, dass diese «mehrheitlich konstruktive Verbesserungsvorschläge» enthalten zum Perimeter und Inhalt der Fahrverbote, «weshalb wir diesen Teil der Verkehrsbeschränkungen überarbeiten werden».

Ein Drama in mehreren Akten findet wohl bald ein Ende

Seit mindestens 2017 versucht der Gemeinderat, Tempo-30-Zonen in Gränichen einzuführen. Ein erster, positiver Entscheid an der Gemeindeversammlung für Tempo 30 in allen Quartieren wurde 2018 bei einem Referendum wieder verneint. Ähnliches wäre beinahe letztes Jahr passiert: Die Gmeind stimmte Ja zur Einführung von Tempo 30 östlich der Wyna und im Gebiet Bleien, Gegner davon brachten darauf genügend Unterschriften für ein Referendum zusammen. Wegen eines Formfehlers im von der Gemeinde ausgehändigten Formular musste das Referendum aber für nicht zu Stande gekommen erklärt werden.