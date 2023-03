Asyl In Aargauer Asylunterkünften wird es eng: Zwei Toiletten und zwei Duschen für bis zu 21 Personen

Ahmed* aus Afghanistan lebt in einer kantonalen Asylunterkunft in Windisch. Als er eingezogen ist, hatte er das Zimmer für sich. Nun befürchtet er, dass er es bald mit zwei Personen teilen muss. Der 19-Jährige macht sich Sorgen, ob er so eine Lehre schaffen kann.