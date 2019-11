Gränichen lagert KESD an Suhr aus – Aarau wird gekündigt

Suhr führt ab 1. Mai 2020 den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) für die Gemeinde Gränichen. Diese zahlt 293000 Franken dafür – das steht jedenfalls im Suhrer Budget 2020, das Ende Monat an der Gemeindeversammlung vorgelegt wird. Gleichzeitig wird der bisherige Leistungsauftrag von Gränichen mit Aarau auf Ende Mai gekündigt. «Ein grosser Kostenanstieg» habe die Gemeinde zu dem Schritt bewogen.

In Suhr freut man sich über das Mandat: Die Gemeinde wird zu einem regionalen Kompetenzzentrum für Kindes- und Erwachsenenschutz. «Aus fachlicher Sicht ist das sicher begrüssenswert», sagt der Suhrer Gemeinde-Geschäftsführer Philippe Woodtli. 245 Stellenprozente werden insgesamt dafür geschaffen. Dazu müssen neue Arbeitsplätze eingerichtet werden. «Als Folge der zusätzlichen Stellen werden Teile der Abteilungen Soziales oder Gesellschaft ausgegliedert, wofür Büroraum zu mieten ist», steht in den Ausführungen zum Suhrer Budget 2020.

Nebst zentralem KESD soll Suhr ab Mai auch die Zentrale der überarbeiteten Regionalpolizei Suret führen. Damit diese zu Stande kommt, muss der neue Gemeindevertrag von den Gemeindeversammlungen Suhr und Gränichen sowie vom Einwohnerrat Buchs angenommen werden. In Suhr sind auch Pensenaufstockungen bei der Gemeindekanzlei und der Abteilung Steuern vorgesehen. Die entsprechenden Lohnkosten sollen um jährlich 121000 respektive 43000 Franken steigen.

An der Gemeindeversammlung beantragt der Gemeinderat Suhr einen Kredit von 650000 Franken für den Umbau des Kindergartens Schmittegasse. Dort fehlt derzeit ein Raum für die integrative Förderung sowie eine Küche. Zudem sei der Lagerraum zu klein und das Gebäude müsse energetisch saniert und die Elektroheizung ersetzt werden. Ein Anbau von zwei Räumen ist geplant. Dazu wird der Spielplatz abgebrochen und neu gestaltet. Der Gemeinderat erhofft sich dadurch auch eine Aufwertung des Quartiers.

Der alte Kindergarten am Schützenweg hingegen wird in einen Familientreffpunkt umgewandelt: Der Treff im Frohdörfli wird im Verlauf des nächsten Jahres in die gemeindeeigene Liegenschaft des alten Kindergartens verlegt. 71200 Franken sind für den Umbau im Budget veranschlagt, dafür wird künftig Miete gespart.

Weitere kleinere Ausgaben betreffen eine neue elektronische Trefferanzeige bei der Schiessanlage Obertel für 61500 Franken, 18 neue Atemschutzgeräte und ein Umbau der Füllrampe für Atemschutzflaschen für die Feuerwehr für 50700 Franken und 55000 Franken fürs Jugendfest.

Auf der Ertragsseite erwartet die Gemeinde für nächstes Jahr 400000 Franken mehr Steuereinnahmen von natürlichen Personen und 50000 Franken mehr Quellensteuern. Wegen höheren Ausgaben für Sozialhilfe, Betreuung und Pflege schlägt der Gemeinderat aber ein Budget vor mit einem Minus von 1,2 Mio. Franken. Suhr wird 2,49 Mio. Franken Finanzausgleichsgelder erhalten, 122000 Franken mehr als dieses Jahr.

Damit liegt die Gemeinde kantonsweit auf dem 10. Platz derjenigen, die am meisten erhalten. Der Steuerfuss soll auf 108 Prozent belassen werden. Dadurch will die Gemeinde die Selbstfinanzierung langfristig erhöhen; derzeit bestreitet Suhr 72 Prozent seiner Ausgaben mit eigenen Mitteln, der Rest wird fremdfinanziert. Im Hinblick auf bevorstehende grosse Investitionen wie die Ost- und Südumfahrung (Projekt Veras) sowie die Sanierung des Bezirksschul­­­­- ­­­­­hauses soll eine weitere Verschuldung verhindert werden.

