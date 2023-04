Gränichen Kurzweil mit köstlicher Komödie: In Gränichen wird wieder geprobt Die Theatergruppe Improvisorisch Gränichen probt die Komödie «Huusfründe» von Charles Lewinsky – ein Augenschein.

Die Theatergruppe Improvisorisch Gränichen probt die Komödie «Huusfründe» von Charles Lewinsky – ein Probenbesuch. Bild: Peter Weingartner / Aargauer Zeitung

Improvisorisch? Nein, die Gränicher Theatergruppe diesen Namens improvisiert nicht. Nicht immer. In der Probe nach dem CS-Grounding aber fällt dem abgebrannten ehemaligen Artisten Alfredo Studacher (Dirk Scharrenbach) beim Jammern über seine finanzielle Situation spontan ein Satz ein, der aktueller nicht sein könnte: «Als ich in Zürich angekommen bin, war einfach meine Bank verschwunden.» Zusätzlich zu Koffer und Portemonnaie. Die Mitspielenden krümmen sich, dito die Regie. Ein gutes Zeichen: Die haben’s gut untereinander; da stimmt die Chemie.

Fidele Rentnerinnen verklären ihre Vergangenheiten

Christine Ammann aus Pfeffikon führt erstmals in Gränichen Regie. Dreingerutscht sei sie, und hell begeistert vom Ensemble in seiner 14. Saison. Das Stück spielt in einem Miethaus. Die betagten Damen schwelgen in der Vergangenheit, verklären sie. Wie Gretli Huber (Eva Tschanz), die als Viola Violetta mal Varietétänzerin war. Oder Dora Gemperle (Anita Häusermann) mit ihren Erinnerungen an eine kurze Liebschaft, den Fredy. Aha! Und immer wieder taucht Frau Altdorfer (Margrith Hunziker) im Haus auf. Was hat sie da zu suchen?

Die Theatergruppe Improvisorisch Gränichen probt die Komödie «Huusfründe» von Charles Lewinsky – ein Probenbesuch. Bild: Peter Weingartner / Aargauer Zeitung

Und dann eben der ziemlich hochstapelnde Alfredo, der nicht rein zufällig auftaucht, denn eine amouröse Auffrischung vergangener Liaisons – was sind schon 50 Jahre – könnte ihn vor der Notschlafstelle bewahren. Als Minouche Gemperle (Morena Kleeb), Doras Enkelin, die sich mit ihrem Vater überworfen hat, auftaucht, kriegt die Geschichte einen neuen Dreh, denn auch sie hat ein Geheimnis. Warum aber fällt Kevin Künzli (Marc Ribolla), der schüchterne junge Mann, der als Mitarbeiter der Hausverwaltung die Mieten eintreiben muss, in Ohnmacht?

Die Theatergruppe Improvisorisch Gränichen probt die Komödie «Huusfründe» von Charles Lewinsky – ein Probenbesuch. Bild: Peter Weingartner / Aargauer Zeitung

Wo Lewinsky draufsteht, ist auch Lewinsky drin. Man erinnere sich an die TV-Serie «Fascht e Familie». Klingeln an der Tür in den dümmsten Momenten. Garant für Situationskomik, Wortwitz, Kalauer: «Der schönste Krach macht keinen Spass mehr, wenn man dauernd unterbrochen wird.» Da darf herzhaft gelacht werden, wenn Alfredo dem ungeschickten Künzli beizubringen versucht, wie er seine Herzdame bezirzen, ja verführen kann. Rein mimisch.

Sechs Aufführungen – Premiere ist am 21. April

In der Probenpause ist Gelegenheit für Manöverkritik, aber auch für ein Stück Zitronenkuchen, den an diesem Abend die Regisseurin mitgebracht hat. Sie ist zufrieden mit der Probenarbeit, und den Spielenden ist die Spiellust, die Lust, ihrem Typen Leben zu verleihen, anzumerken. Wer das Stück geniessen will – im Gegensatz zur Probe dannzumal perückiert und geschminkt – hat dazu sechs Gelegenheiten.

Premiere ist am Freitag, 21. April. Gespielt wird in der Aula der Primarschule Gränichen. Weitere Aufführungen: Samstag, 22., Sonntag, 23., Freitag, 28., Samstag, 29., und Sonntag, 30. April. Beginn der Vorstellungen ist um 20 Uhr, an den Sonntagen um 14 Uhr. Vorverkauf: reservationen@improvisorisch.ch oder zu Bürozeiten unter Telefon 062 832 44 44.