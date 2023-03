Gränichen Kanton prüft Asylunterkunft in Zivilschutzanlage beim Alterszentrum Nach Birmenstorf, Aarau und Lenzburg werden bereits weitere Anlagen als mögliche Unterkunft für die steigende Anzahl geflüchteter Menschen ins Visier genommen. Unter den vier neuen Gemeinden, die momentan dafür in Frage kommen, erscheint auch Gränichen.

Die Zivilschutzanlage beim Alterszentrum Schiffländi in Gränichen könnte künftig als Unterkunft für Asylsuchende dienen. Marcel Siegrist (Archiv)

Landammann Jean-Pierre Gallati sprach zuletzt von «der besten aller schlechten Lösungen», als er Anfang Monat die Bevölkerung über die neue kantonale Asylunterkunft in der Zivilschutzanlage von Birmenstorf (bis zu 200 Plätze) ins Bild setzte. Erst vor knapp einer Woche in Betrieb genommen, bereitet der Kanton bereits in Aarau (160 Plätze) und Lenzburg (150 Plätze) je eine weitere solche unterirdische Anlage für die Unterbringung geflüchteter Menschen vor, «die bei Bedarf eröffnet werden können», wie es in einer Mitteilung heisst. Ein Entscheid dazu sei noch nicht gefällt.

Nun kommen weitere Alternativen hinzu, falls die bisher angedachten Standorte nicht ausreichen sollten. Auf einer vor wenigen Tagen veröffentlichten Liste der Zivilschutzanlagen, die aktuell als Asylunterkunft geprüft werden, erscheinen neu: Oftringen, Obersiggenthal, Leuggern und Gränichen.

Wie Gränichen nun mitteilt, habe der Teilstab Ukraine des Kantons diesbezüglich mit der Gemeinde Kontakt aufgenommen. Betroffen wäre die Zivilschutzanlage beim Alterszentrum Schiffländi gegenüber dem Bahnhof. Ob der Kanton dort aber tatsächlich eine Unterkunft einrichtet, sei noch unklar und hänge von den weiteren Zuweisungen des Bundes in den Aargau ab, schreibt die Gemeinde.

Gemeinderat sieht die Sache kritisch

Gränichen selber kommt heute der Unterbringungspflicht nach: 86 Geflüchtete leben dort aktuell, genau so viele wie die Gemeinde aufnehmen müsste, erklärt Gemeindeschreiberin-Stv. Marion Schmid auf Anfrage. In der Mitteilung bringt der Gemeinderat auch seine kritische Einstellung gegenüber einer Unterbringung von Geflüchteten in unterirdischen Anlagen zum Ausdruck. «Insbesondere in Bezug auf die Anzahl der Asylsuchenden sowie deren Tagesstruktur», heisst es.

Darüber, wie viele Betten in der Gränicher Zivilschutzanlage vorhanden sind, will die Gemeinde aber auf Anfrage keine Auskunft geben. Dies auch, weil der Kanton sich noch nicht öffentlich zu einer genauen Anzahl Geflüchteter geäussert habe. «In einem ersten Schritt findet nun ein Gespräch zwischen Vertretern des Kantons und der Gemeinde statt, um die Ausgangslage und allfällige Rahmenbedingungen zu klären», heisst es lediglich. Was man bisher weiss: In Leuggern wären es bis zu 150.

Mitte Januar hatte der Kanton die Notlage im Asylwesen ausgerufen. Die Unterbringungssituation sei sehr angespannt, hiess es. Oberirdische Unterkünfte werden weiterhin gesucht. Um die Situation momentan zu bewältigen, weiche der Kanton vorübergehend auf unterirdische Notunterkünfte aus, heisst es in der Mitteilung weiter.