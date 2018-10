Die Zahlen sind eindrücklich: 11'000 Fahrzeuge werden im Süden Gränichens (in der Bläien) täglich gemessen, bis zu 20'000 im Norden (auf Höhe der Nordstrasse). Bei rund 9000 Bewegungen, sagte Gemeindeammann Peter Stirnemann am Informationsforum am Donnerstagabend, handle es sich um «hausgemachten» Verkehr. Im April lancierte der Kanton einen Versuchsbetrieb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an der Hauptachse durchs Dorf.

Die Meinungen seien auseinandergegangen, sagte Stirnemann. Das Ergebnis ist bekannt: Der Versuch mit dem Mehrzweckstreifen beim Lindenzentrum wird weitergeführt, jener mit der Linse auf Höhe der Mattenstrasse wurde im September beendet. Wie der Ammann durchblicken liess, heisst das nicht, dass es hier keine Veränderung der Situation geben wird. Doch zuerst müsse die WSB-Haltestelle Töndler umgebaut, sprich behindertengerecht gestaltet werden.

250 Meter weiter in Richtung Suhr befindet sich die als Unfallschwerpunkt berüchtigte Abbiegung über das WSB-Trassee in die Nordstrasse. Für die Linksabbieger von Suhr her gibt es vor der Barriere heute schon eine Einspurstrecke. Für die Rechtsabbieger von Gränichen her ist eine solche geplant, doch ist die Suhrerstrasse im heutigen Zustand zu schmal dafür. Die Einspurstrecke setzt deshalb, wie Stirnemann erklärte, einen entsprechenden Landerwerb voraus.