Gränichen Gemeindeammann Peter Stirnemann tritt überraschend zurück: «Ich hoffe, dass jetzt jemand Junges kommt» Nach zwölf Jahren im Gemeinderat, davon sechs als Ammann, wird Peter Stirnemann Ende Jahr zurücktreten. Im Oktober wird er 70 Jahre alt. Er höre in der Mitte der Legislatur auf, damit er laufende Geschäfte sauber einem eingespielten Gremium übergeben könne.

Peter Stirnemann, 69, wird nur noch bis Ende dieses Jahres Gemeindeammann von Gränichen bleiben. zvg

Die Nachricht kam ziemlich unverhofft: Peter Stirnemann, 69, parteilos, wird per Ende Jahr als Gemeinderat und Gemeindeammann zurücktreten. Er gehört dem Rat seit 2012 an, wurde 2018 zum Ammann gewählt und 2021 im Amt bestätigt. Der Kanton habe seinem Demissionsgesuch bereits zugestimmt, teilte die Gemeinde mit. Die Publikation für die Ersatzwahlen werde im August erfolgen. Diese sind für 19. November vorgesehen, aber noch nicht vom Kanton bestätigt.

Auf Anfrage erklärt Stirnemann, dass er bei den letzten Wahlen nicht an einen vorzeitigen Rücktritt gedacht habe. Doch im Oktober werde er 70 und gesundheitlich topfit sei er nicht mehr. Vor der Pensionierung arbeitete Peter Stirnemann beim Kanton in der Kommunikation. In jungen Jahren aber arbeitete er nach einer Maurer- und Zeichnerlehre auf dem Bau, heute machen sich die Konsequenzen davon in Hüfte, Rücken und Knien bemerkbar.

Dazu werden mit dem grossen Wachstum Gränichens die Ansprüche an das Amt als Ammann immer höher, entsprechen etwa einem 80-Prozent-Pensum. Als Milizpolitiker wird er jährlich mit 60'000 Franken entschädigt. Vor vier Jahren noch prüfte der Gemeinderat die Einführung eines Teilpensums oder Geschäftsführermodells wie in Suhr, befand aber, dass die Zeit noch nicht reif dazu sei. In Zukunft dürfte dies aber wieder ein Thema werden, sagt Peter Stirnemann, auch damit junge, berufstätige Menschen sich für das Amt interessieren. «Ich hoffe, dass jetzt jemand Junges kommt.»

Vom Sohn einer Arbeiterfamilie bis zum Gemeindeammann

Peter Stirnemann will das Amt Ende Jahr abgeben, um laufende Projekte dem bereits eingespielten Gremium sauber übergeben zu können und den Parteien genügend Zeit zu lassen, um Nachfolgende zu suchen. «Ich bin 2012 Mitte Legislatur hinzugestossen und höre nun Mitte Legislatur auf. Sechs Jahre als Gemeinderat und sechs als Ammann ist eigentlich genug, finde ich.»

In einem Interview in der neusten Ausgabe der «Aarauer Nachrichten» erzählte Peter Stirnemann, wie er stolz darauf sei, es vom Arbeiterkind bis zum Vorsteher einer Gemeinde mit über 8500 Menschen gebracht zu haben. Seine Familie ist in Gränichen verwurzelt, sein Vater war Briefträger. Das Dorf kenne er so von klein auf bestens und sei darum auch sehr bemüht, den zeitintensiven Job als Ammann «nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben».

Zum Schluss der Interviews gab er aber einen Hinweis, warum es für ihn nun genug Engagement sein dürfte: Immer öfter würden Milizpolitiker ohne Achtung und Respekt angegangen, sagt er. Gerade beim Malheur um die Einführung von Tempo 30 dürfte der Gemeinderat so manche unschöne Kritik eingesteckt haben. Seitens Kritikern wünsche er sich mehr Toleranz und Rücksicht – und auch Engagement, so Stirnemann.

Die zermürbende Diskussion um Tempo 30 sei aber nicht der Grund für seinen Rücktritt, sagt er auf Anfrage, «gar nicht». Auch sei er nicht ausgebrannt oder gefrustet. Peter Stirnemann will auch klarstellen, dass es unter den Gemeinderatsmitgliedern keine Differenzen gegeben habe.

Wer könnte die Nachfolge antreten?

Der aktuelle Gränicher Gemeinderat (von links): Andreas Fetscher (FDP), Andrea Geissmann (Gemeindeschreiberin), Hans Peter Lüem (FDP), Peter Stirnemann (parteilos), Regina Heller (SVP) und André Muhmenthaler (SP). zvg

Die AZ hat die vier verbliebenden Gemeinderäten gefragt, ob sie für das Amt als Gemeindeammann ab 2024 kandidieren wollen. Bis Redaktionsschluss ging nur die Antwort von Vizeammann Hans Peter Lüem (66, FDP) ein, der eine Kandidatur verneinte. «Ich werde die Amtsperiode als Vizeammann beenden.» Als mit Abstand dienstältestes Ratsmitglied sitzt er seit 2006 im Gemeinderat und wurde seit 2010 wiederholt als Vizeammann bestätigt.

Bei den letzten Gemeinderatswahlen 2021 erhielt André Muhmenthaler (53, SP) am zweitmeisten Stimmen (1625) – nur zwei weniger als Peter Stirnemann und 139 mehr als der Drittplatzierte Hans Peter Lüem. Er arbeitet als Leiter Steueramt in Gontenschwil und sitzt seit 2018 im Gränicher Gemeinderat, wo er den Ressorts Finanzen und Sicherheit vorsteht. An den letzten Gemeindeversammlungen hielt er fundierte Voten zur Finanzsituation der Gemeinde oder zum bevorstehenden Umbau der Hauptstrasse.

Seit 2018 sitzt auch Regina Heller-Basler (62, SVP) im Gemeinderat, wo sie unter anderem das kostenintensive Ressort Bildung innehat. Zuvor war sie Schulpflegepräsidentin. Erst per 2022 in den Gemeinderat gewählt wurde Rütihof-Wirt und Gewerbevereinspräsident Andreas Fetscher (43, FDP).

Weitere Kandidierende gab es bei den Gesamterneuerungswahlen im Herbst 2021 keine. Andreas Fetscher konnte mühelos den frei gewordenen Sitz des zurückgetretenen Peter Hofmann (FDP) erobern. Vier Jahre zuvor aber kandidierten auch der Verwaltungsratspräsident der Technischen Betriebe Gränichen, Hans-Peter Steuri (63, SVP), sowie Hans Schweizer (42, parteilos), Simone Hartmann-Siegenthaler (55, parteilos) und Grossrat Ignatius Ounde (42, GLP).