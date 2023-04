Gränichen Firmenchefs zum Arbeitskräftemangel: «Am Schluss ist es immer auch unsere Verantwortung» Zum Auftakt der neu geschaffenen Plattform «Gräniche diskutiert» tasteten sich unter anderem Martina Zubler, Benjamin Giezendanner und Hans Peter Zehnder an Lösungen für die Fachkräftemangellage heran. Arbeiten über das Rentenalter hinaus dürfte zur Norm werden, prophezeien Podiumsteilnehmer.

Der Verein Gränicher Gwärb organisierte ein Podium zum Thema Arbeitskräftemangel. Von links: Andrea Geissmann, Claudio Mazzei, Jonas Hofmann, Martina Zubler, Hans Peter Zehnder und Benjamin Giezendanner. Bild: Daniel Vizentini

Der Mangel an Arbeitskräften hierzulande ist seit Monaten ein Dauerthema. Betroffen sind praktisch alle Branchen, vom Detailhandel über das Baugewerbe, die Pflege, die Informatik bis hin zur öffentlichen Hand. Auf der Suche nach Lösungsansätzen lud der Verein Gränicher Gwärb zu einer Podiumsdiskussion ein. Mit prominenter Besetzung: Zu Martina Zubler, leitende Beraterin bei Avenir Group, gesellten sich SVP-Nationalrat und Präsident des Aargauischen Gewerbeverbands Benjamin Giezendanner, dazu Hans Peter Zehnder (VR-Präsident der Gränicher Grossfirma Zehnder Group), Claudio Mazzei (Inhaber der lokalen Firma Mazzei Malerarbeiten Farbkonzepte) sowie Gemeindeschreiberin Andrea Geissmann. Moderiert vom Gränicher Notar Jonas Hofmann, ehemals WG-Gspänli von Martina Zubler während des Studiums an der HSG, schilderten sie ihre Erfahrungen und Gedanken aus der Sicht ihres Unternehmenszweigs.

Zu Beginn trug Martina Zubler fundiert vor, was Studien zum derzeitigen Arbeitskräftemangel sagen. Bis 2040 sieht man laut Schätzungen eine Lücke von 320’000 nicht besetzten Stellen auf die Schweiz zukommen. Dies bei einer sehr niedrigen Arbeitslosenquote – entsprechend spreche man korrekt von einem Arbeits- und nicht von einem Fachkräftemangel.

«Die Menschen werden immer älter, gleichzeitig rücken nicht genügend Junge nach», fasste sie zusammen, präsentierte aber sogleich erste Lösungsansätze, die in der Fachwelt diskutiert werden. So solle man das Potenzial der unterbeschäftigten Berufsgruppen nutzen, dabei auch die Über-50-Jährigen im Arbeitsmarkt behalten. Eine Studie habe hier gezeigt, dass nur 30 Prozent nach der Pensionierung nicht mehr weiterarbeiten wollen, an die 580’000 Menschen aber würden gerne über das Rentenalter hinaus tätig sein.

Martina Zubler zeigte bisherige Erkenntnisse aus verschiedenen Studien zum Thema Arbeitskräftemangel. Bild: Daniel Vizentini

Martina Zubler nannte auch Ansätze wie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Verbesserungen beim Rekrutieren neuer Arbeitskräfte – dabei auf die Eigenheiten der verschiedenen Generationen Rücksicht nehmen – oder sich als Unternehmen für ein Weiterentwickeln der eigenen Angestellten einsetzen. Man könnte «dem Fachkräftemangel entgegenwirken, indem man den eigenen Mitarbeitenden Sorge trägt», sagte sie.

Gegen tiefes Rentenalter und «fortlaufende Akademisierung»

«Am Schluss ist es immer auch unsere Verantwortung», sagte Claudio Mazzei, die aktuelle Mangellage sollte als Chance gesehen werden, Prozesse im Betrieb zu hinterfragen und unter anderem beim Image anzusetzen: «Jeder hat das Gefühl, mit 50 ist er auf dem Bau arbeitsunfähig, weil der Körper nicht mehr mitmacht. Aber das stimmt nicht. Coiffeusen stehen den ganzen Tag, das ist viel härter.»

In der Malereibranche würden Frauen heute «das Schlimmste verhindern»: Sie bilden die Hälfte der Auszubildenden. «Bei den Gipsern aber ist die Lage desolat. Diesen Beruf will niemand mehr lernen.» Dazu würden viele Junge mit handwerklichem Geschick lieber einen akademischen Weg einschlagen.

In der Bildmitte: Claudio Mazzei, Chef der Gränicher Firma Mazzei Malerarbeiten Farbkonzepte. Bild: Daniel Vizentini

In diese Richtung argumentierte auch Benjamin Giezendanner, der gegen eine fortlaufende Akademisierung wetterte. Man müsse den Weg der Berufslehre fördern und den Familien erklären, die noch nicht lange in der Schweiz sind. Im Ausland habe der nichtakademische Weg nicht den hohen Stellenwert wie hierzulande.

Ganz rechts: Benjamin Giezendanner (SVP), der dieses Jahr in den Ständerat gewählt werden will. Bild: Daniel Vizentini

Martina Zubler als Stimme der Vernunft

In der teils plakativen Diskussion, in der die Teilnehmenden meist auf ähnlicher Linie argumentierten, war Martina Zubler so was wie die fundierte und differenzierende Stimme, die jeweils hinzugezogen wurde. «Es gibt praktisch auf allen Berufsgruppen, egal ob Lehre oder Beruf, einen Arbeitskräftemangel», beschrieb sie die Erkenntnisse aus den Studien.

Martina Zubler brachte die plakativen Aussagen immer wieder auf den Boden der ermittelten Fakten zurück. Bild: Daniel Vizentini

Einverstanden war sie aber betreffend die nicht ausgeschöpften Möglichkeiten bei der weiblichen wie der älteren Arbeitnehmerschaft. Giezendanner nannte beides «ein Riesenpotenzial». Man müsse die Menschen dazu motivieren, bis zum Alter von 67, 68 oder 70 Jahren zu arbeiten. «Bei uns wird einer am Montag pensioniert, er hat aber gar nicht gekündigt und wir nichts gesagt, darum arbeitet er jetzt einfach weiter.»

Laut ihm würde aber die öffentliche Verwaltung der Privatwirtschaft «massiv Leute wegnehmen», worauf Gemeindeschreiberin Andrea Geissmann entgegnete: «Auch uns fehlen Leute.»

Hans Peter Zehnder derweil legte als erfahrener Firmenchef dar, dass man gute Mitarbeitende fördern, ihnen auch Aufstiegsmöglichkeiten aufzeigen und bei Bedürfnissen wie Teilzeitbeschäftigung entgegenkommen sollte. So könne man sie auch lange halten.