Gränichen Fahrzeug ausgewichen und mit parkiertem Auto kollidiert – Fahrradfahrer leicht verletzt Ein Fahrradlenker wurde bei einem Ausweichmanöver selbst von einem Auto überholt. Er musste ausweichen und stürzte nach einer Kollision mit einem parkierten Fahrzeug.

Das parkierte Auto wurde durch die Kollision beschädigt. Kapo AG

(lzu) Am Dienstag, kurz vor 20.30 Uhr, kam es in Gränichen zu einer unüblichen Kollision. Ein Fahrradlenker beabsichtigte, ein Fahrzeug zu umfahren, welches in der Nordstrasse in Gränichen am Strassenrand parkiert hatte.

Während des Manövers wurde der 32-jährige selbst von einem fahrenden Auto überholt. Er musste ausweichen und kollidierte dabei mit dem parkierten Auto.

Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am parkierten Auto entstand Sachschaden. Das überholende Auto – ein schwarzer Kombi – fuhr ohne anzuhalten weiter und wird nun gesucht.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Aargau, Stützpunkt Aarau (Tel. 062 836 55 55) in Verbindung zu setzen.

Weitere aktuelle Polizeibilder