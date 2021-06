Gränichen Eine historische Ecke der Gemeinde erhält zwei Neubauten An der Leerber, gleich neben der Wyna, sind 15 neue Wohnungen geplant. Die alten Gebäude werden restauriert.

Zwischen Spycher (links) und dem alten Spittel entstehen zwei neue Häuser: Eines mit Flach- und eines mit Steildach.

Mitac AG

Vor über einem Jahr berichtete die AZ über ein Abrissgesuch an der Leerber 12 in Gränichen. Nun liegt das Baugesuch auf für die beiden Neubauten: Für über sieben Millionen Franken entstehen dort 15 Wohnungen mit zwei bis sechs Zimmern, in einer Tiefgarage sind 30 Parkplätze geplant.

Speziell bei diesem Bauvorhaben ist die Einbettung moderner Gebäude zwischen kommunalen und kantonalen Schutzobjekten. Auf der Bauparzelle befindet sich ein Spycher aus dem 16. Jahrhundert sowie das frühere Spittel von 1825. Diese sollen von denselben Bauherren restauriert werden. Auf dem Gelände nebenan liegt auch das geschützte Pfarrhaus.

Das Bauernhaus an der Leerber 12 weicht den Neubauten. Andere, schützenswerte Gebäude werden beibehalten. Daniel Vizentini (4.3.2020)

Laut Fachgutachten ordnen sich die Neubauten dank dem «gut und vertieft bearbeiteten Projekt» in die historische Umgebung ein. Das Haus zwischen Spycher und Spittel wird dafür eigens mit Steildach erstellt, samt Solarpanels.

Bauherrschaft hat das Konsortium «Suterguet», eine Zusammenarbeit zwischen den Immobilienfirmen Mitac aus Lenzburg und Bromer aus Seon.