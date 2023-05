Gränichen Diese Perserkatze wurde schon dreimal entführt – die Besitzerin trifft weitere Vorsichtsmassnahmen Medusa ist das Lieblingstier von Sandra Huggenberger – und gleichzeitig auch ihr Sorgenkind. Bereits zum dritten Mal wurde diese nämlich von Fremden entführt. Und nicht immer wollten die Diebe die Katze wieder hergeben.

Schon dreimal musste die Tierfreundin um ihre Katze bangen. Tele M1

Medusa ist wohl die bekannteste Katze im ganzen Wynental. Seit Jahren sitzt sie am Bahnhof in Gränichen und schaut den Zügen zu. Letzten Sommer wurde ihr dies zum ersten Mal zum Verhängnis, wie Überwachungsbilder vom Bahnhof Gränichen zeigen.

«Wir haben auf den Bildern gesehen, wie fünf Herren unsere Katze mit in den Zug genommen haben. Danach hat man sie in Aarau mit dem Kater gesehen», erklärt die Besitzerin gegenüber Tele M1. Gefunden hat man Medusa dann in Hägglingen, dies dank des Hinweises eines Anwohners. Nur wenig später wurde Medusa erneut entführt. Dieses Mal von einer Mutter, welche ihren Kindern eine Freude machen wollte und den Kater nach Teufenthal mitnahm. Die Diebin packte jedoch rasch das schlechte Gewissen und Medusa wurde an den Bahnhof zurückgebracht.

GPS-Tracker findet Medusa ein drittes Mal

Nach diesen Vorfällen handelte Sandra Huggenberger und stattete Medusa mit einem GPS-Tracker aus. Nur so konnte der Kater ein drittes Mal gefunden werden. Der Dieb will die Katze jedoch nicht zurückgeben. Die Besitzerin lässt nicht locker und kann Medusa schliesslich auch zum dritten Mal wieder in ihre Arme schliessen.

Am Bahnhof Gränichen wird nun wohl bald ein Schild aufgehängt, das darauf aufmerksam macht, dass der pelzige Bahnhofsvorstand hierher gehört. (agt/m1)