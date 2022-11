Gränichen Die Verwaltung wächst: Anpassung des Stellenplans kommt wieder vor die Gmeind Im Sommer wollte der Gränicher Gemeinderat zehn neue Vollzeitstellen bis 2030 schaffen. Das Vorhaben wurde verneint, Personal brauche die stark wachsende Gemeinde dennoch, heisst es. An der Gemeindeversammlung geht es auch um Baulandverkauf, Erschliessung, Sanierungen und dem Budget.

Wegen dem Bevölkerungswachstum gedenkt Gränichen sogar, das Foyer im Gemeinehaus vergrössern zu lassen. Britta Gut

Dass Gränichens stark wachsende Bevölkerung einer Erweiterung der Verwaltung bedarf, ist nachvollziehbar. Dennoch erschrak ein Teil der Anwesenden an der letzten Gmeind, als der Gemeinderat die Anzahl Vollzeitstellen bis 2023 um 2,5 erhöhen und dazu weitere 8,3 Stellen bis 2030 mitbewilligen lassen wollte. Dies «als Spielraum», um auf veränderte Aufgabenstellungen zu reagieren.

Das Vorhaben wurde zurückgewiesen. Nun legt der Gemeinderat, im Büchlein zur Gemeindeversammlung vom 28. November extensiv begründet, eigentlich dieselbe Anzahl Zusatzstellen vor – einfach nur bis zum Ende der Legislaturperiode 2025. Bis dann soll der Stellenplan der Gemeinde von 39,94 im Jahr 2023 auf 45,5 steigen.

Steigen sollen auch die Löhne, aber nur bedingt: Ab nächstem Jahr soll ein Automatismus angewendet werden, der angelehnt an den Landesindex der Konsumentenpreise die Löhne jeweils der Teuerung ausgleicht.

Dass die Gemeinde wächst, hat langsam auch Konsequenzen auf die Gemeindeliegenschaften: Wegen erhöhter Anzahl Schulkinder muss laut Budget 2023 eine Machbarkeitsstudie für die Aufstockung eines Schulgebäudes gemacht werden. Rund 30'000 Franken sind dafür eingetragen. Gleich viel ist auch für eine Studie für den Ausbau des Foyers im Gemeindehaus vorgesehen, ebenfalls wegen des Bevölkerungszuwachses.

Steuerfuss bleibt gleich, es wird weiter Bauland verkauft und erschlossen

Das vom Gemeinderat vorgelegte Budget 2023 ist ausgeglichen, der Steuerfuss bleibt derselbe wie seit 2012: 111 Prozent. Im Vergleich zur Rechnung 2021 steigen die grössten Ausgabeposten Bildung, Soziale Sicherheit und Verwaltung. Zwar werden für nächstes Jahr 260'100 Franken weniger Sozialhilfekosten erwartet, dafür steigen aber die Ausgaben fürs Asylwesen um unter dem Strich 110'700 Franken. 2023 wird in Gränichen zudem wieder ein Jugendfest stattfinden, geplant sind Kosten von 120'100 Franken.

Neu wird auch wieder Bauland verkauft: Die Firma WLV Immo AG aus Holziken will eine 968 m2 grosse Parzelle am Lochweg von der Einwohnergemeinde erwerben. 774'400 Franken lautet das Angebot (800 Fr./m2). Da eine dort diagonal verlaufende Kanalisationsleitung zwingend umgelegt werden müsse, wie es in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung heisst, bekäme die Gemeinde 655'000 Franken.

Weiter will der Gemeinderat das Bauland oberhalb des Höhenwegs erschliessen. Bauvorhaben sind dort bereits geplant. Heute sei der Höhenweg zu schmal und in schlechtem Zustand. Kanalisation und Strassenlampen braucht es auch. Für den Strassenbau samt Landerwerb und die Kanalisation werden 475'000 Franken beantragt. Zahlen wird die Gemeinde aber nur 30 Prozent davon (142'500 Franken). Die restlichen 70 Prozent gehen zu Lasten der Grundeigentümer, die von der Erschliessung profitieren.

Vom Höhenweg aus hat man weite Sicht auf das Dorf und weiter hinten nach Suhr und die Jurakette. Britta Gut

Es sollen weiter Strassen saniert werden, namentlich die Eifeldstrasse, der Knotenbereich Höhenweg/Rütenenstrasse, der obere Abschnitt der Gänstelstrasse und Teile der Vorgasse und des Grubenwegs. 690'000 Franken werden dafür beantragt.

Auch für Kanalisationssanierungen muss ein Verpflichtungskredit von 850'000 Franken genehmigt werden. Geplant ist ausserdem eine Revitalisierung des Gänstelbachs, der teils zu wenig Platz hat und bei grösseren Hochwassern über die Ufer tritt. Als eine der Schutzmassnahmen soll der teils eingedolte Bach zwischen dem Haus am Mattenweg 40 und dem Sportplatzweg offengelegt und renaturiert werden. Das Risiko einer Überflutung könne dadurch «massiv gesenkt werden», heisst es.

Insgesamt kostet die Revitalisierung über 2,2 Millionen Franken, wovon aber über 1,2 Millionen vom Bund übernommen werden. Auf Gemeinde und Kanton fallen je 474'250 Franken. Zum Schluss soll das Volk auch das neue Musikschulreglement annehmen.