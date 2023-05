Gränichen Die Schule braucht mehr Platz: Aufstockung der Oberstufe geplant Nach dem Bauboom folgt nun die Raumknappheit in der Schule. Auf das jetzige Schuljahr wurden drei neue Klassen gegründet, bis 2026 werden es laut Prognosen fünf weitere sein. Nun reagiert der Gemeinderat: Er will das Oberstufenschulhaus ausbauen.

Das Oberstufenschulhaus in Gränichen wurde laut Gemeinde so gebaut, dass eine Aufstockung möglich ist. Bild: Britta Gut

Dass Gränichens Bevölkerung seit Jahren stark anwächst, musste früher oder später Konsequenzen auf den nötigen Schulraum haben. Nun beginnen diese einzutreten: Schon auf Beginn des aktuellen Schuljahrs stiessen 60 Kinder und Jugendliche mehr hinzu als im Vorjahr, insgesamt waren es 884. Drei Klassen wurden neu gegründet, 44 sind es nun. 101 weitere Gränicher Jugendliche gehen derweil in die Bez nach Suhr.

Da die Entwicklung weiter nach oben zeigt, unternahm der Gemeinderat die nötigen Schritte und leitete eine Machbarkeitsstudie für die Aufstockung des Oberstufenschulhauses ein. Beauftragt wurde das Müheler Architekturbüro Bähni+Lüscher, das in Gränichen zuletzt den neuen Werkhof mitentworfen hatte.

Das Oberstufenschulhaus sei vor rund zehn Jahren umfassend saniert und ursprünglich so gebaut worden, dass eine spätere Aufstockung möglich ist, schreibt die Gemeinde in den Erläuterungen zur kommenden Gemeindeversammlung vom 9. Juni. Dort steht auch, dass die Schulleitung bis 2026 mit fünf weiteren Klassen rechnet.

In einem Jahr sind in Gränichen 60 neue Schulkinder dazugestossen, drei neue Klassen wurden gegründet. Jahresbericht

Gemeinde Gränichen

Baukosten von über 2 Millionen Franken

Zunächst geht es an der Gmeind nur um den Planungskredit über 135’000 Franken. Das zusätzliche Stockwerk über dem Gebäude soll als Holzelementbau errichtet werden. Geschaffen würden dort fünf Schulzimmer, zwei Gruppenräume und Toiletten. Als Vorteil einer Aufstockung nennt die Gemeinde den Umstand, dass kein zusätzliches Bauland nötig würde und die Schulbauten weiterhin an einem Standort bleiben könnten.

Die Baukosten für die Aufstockung werden derzeit auf 2,1 Millionen Franken geschätzt. Dieser Baukredit soll voraussichtlich an der Sommergmeind in einem Jahr dem Volk vorgelegt werden. Bei einem positiven Entscheid könnten die Bauarbeiten im Frühling 2025 beginnen und die neuen Räume auf das Schuljahr 2026/27 bezogen werden, schreibt die Gemeinde – die wiederum bereits warnt, dass der Ausbau dringlich sei und eine Ablehnung des Vorhabens zu teuren Provisorien führen würde.

Primarschule und Kindergarten könnten folgen

Auf das laufende Schuljahr hin stiessen in Gränichen bereits eine neue Abteilung im Kindergarten Winkel, eine in der Primarschule und eine in der Realschule hinzu, entnimmt man dem Jahresbericht der Gemeinde. Ein möglicher Ausbau der Primarschulhäuser oder der Kindergärten dürfte für die Gemeinde in den nächsten Jahren weiterhin ein Thema bleiben.