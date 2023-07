Gränichen Der Wirbelsäulenchirurg, der Gin herstellt – stilvoll abgefüllt in Apothekerflaschen Beruflich operiert Arzt Robin Brugger eigentlich die Wirbelsäulen anderer Menschen. Der 36-Jährige verfolgt in seinem Haus in Gränichen aber noch ein kreatives, inzwischen preisgekröntes Hobby. Drei Sorten Gin stellt er unter der Marke Gin House Brugger professionell her.

Wirbelsäulenchirurg Robin Brugger (36) aus Gränichen stellt preisgekrönte Gins her. Bild: Alex Spichale

Nach dem Craft-Beer-Boom mit der Entstehung vieler Hobby-Kleinbrauereien folgt nun gefühlt ein Gin-Boom: Immer mehr hört man von Personen, auch aus der Region, die selber Gin herstellen. Nicht mehr nur experimentell unterwegs, sondern schon einen Schritt weiter in Richtung Professionalität ist da Robin Brugger. Der 36-Jährige hat unter der Marke Gin House Brugger bereits drei Gin-Sorten herausgegeben. Eine davon wurde dieses Jahr mit dem Gin Guide Award preisgekrönt. Die anderen beiden kamen ins Finale.

Dabei hat bei einem ersten, spontanen Versuch vieles noch nicht so geklappt wie erhofft, wie er erzählt. 2016 versuchte er mit seinem damaligen WG-Kollegen in Interlaken erstmals Gin herzustellen. «GINterlaken» tauften sie das Getränk. In der Garage bei seinem Haus in Gränichen, wo statt ein Auto ein kleines Gin-Labor mit Show-Room eingerichtet ist, steht diese allererste Gin-Flasche noch heute als Andenken – und zwar mit viel Gin drin. Der Grund dafür, dass auch nach sieben Jahren so viel übrig geblieben ist, sei ein ganz einfacher: Dieser erste Gin war schlicht ungeniessbar, wie er humorvoll sagt.

Die allererste Flasche «GINterlaken» von 2016: Robin Bruggers erster Versuch, Gin herzustellen, ging eher schief. Flasche samt Gin hat er aber als Andenken aufbewahrt. Bild: Alex Spichale

Doch von diesem ersten, gescheiterten Versuch liess er sich nicht unterkriegen – eher noch anspornen. Robin Brugger feilte weiter an seinem Gin, parallel zu seiner Arbeit als Arzt. Er besuchte Kurse, probierte zuhause Zutaten und Mischungen aus, bis er den Dreh raus hatte. Seine erste Gin-Sorte – der «Doc Gin», passend zu seinem Beruf – war geboren.

Einen floralen, einen herben und einen hopfigen Gin

Unter anderem im Gränicher Wyn's Pub oder im Wirtshaus Rütihof kann der «Doc Gin» heute probiert werden. Dieser duftet schon beim ersten Anriechen ziemlich fruchtig. Er ist ein gefühlt sehr farbiger, dennoch runder, ausgewogener Gin. Keine Note sticht zu stark heraus. Das war auch Robin Bruggers Ziel: Er wollte sicher mal eine Grundsorte haben, die zwar genügend würzig, dennoch aber allseitsverträglich ist und sich zum pur Trinken wie auch fürs Mischen von Drinks eignet. «Zusammen mit Tonic geht der ‹Doc Gin› richtig auf», beschreibt er den Geschmack.

Herber oder «erdiger», wie er sagt, ist da hingegen seine zweite Sorte, der «Isle of Spine». Würzig beim ersten Nippen, intensiver dann beim Abgang, mit Noten von Orangenschalen und Rosenblüten. Auch hier: In der Mischung etwa mit Tonic erhält der eher kräftige Gin ein schönes Gleichgewicht, ohne seinen Charakter zu verlieren.

Rezeptur mit seinen Handballkollegen vollendet

Die vielleicht unterhaltsamste Geschichte aber steckt hinter seiner aktuell dritten Sorte, dem «Hopfenperle Gin». Es ist «eine Hommage an das Lieblingsgetränk des HC Hopfenperle» – wobei da wohl Bier gemeint ist. Robin Brugger spielt dort Handball und hat mit seinen Clubkollegen zusammen die Hopfen für das Geheimrezept ausgesucht.

Er hatte zuerst alleine rund 30 Hopfensorten getestet und dann zehn davon zu einer Degustation in der Gruppe mitgenommen. Lustigerweise gefiel dort all seinen Handballkollegen von den zehn Sorten dieselbe am besten. So hat der HC Hopfenperle deshalb heute einen offiziellen Gin. Das Mannschaftslogo ziert auch die Flasche und 10 Prozent des Verkaufspreises gehen in die Mannschaftskasse.

Beim Gin Guide Award 2023 kam der «Hopfenperle Gin» nicht nur, wie die anderen beiden, ins Finale, sondern wurde in der Kategorie «Flavoured Gin» gar zu einem der Sieger erkoren. Die Hopfen machen den Gin wirklich auffallend aromatisch. Er durftet und schmeckt ähnlich wie ein IPA-Craft-Beer, ist aber ein Gin.

Die drei Gin-Sorten vom Gin House Brugger: Der ausgewogene «Doc Gin», der gewagte «Isle of Spine» und der prämierte «Hopfenperle Gin». Bild: Alex Spichale

Zuletzt mit Stand am Gränicher Jugendfest

Abgefüllt werden die Gins von Robin Brugger stilvoll in Apothekerflaschen, passend zu seinem Arztberuf. Auch das Etikettendesign sieht aus wie ein Medikamentenrezept. Nach seiner Zeit in Interlaken wurde der ursprünglich Baselbieter beim Kantonsspital Aarau angestellt, kam so in die Region. Heute arbeitet er Vollzeit als Wirbelsäulenchirurg in Thun, wohnt mit seiner jungen Familie aber nach wie vor in Gränichen. Und stellt, einfach so nebenbei, preisgekrönte Gins her.

Wobei: Gebrannt werden seine Gins inzwischen in der professionellen Destillerie Zeltner in Dornach SO. Die Rezeptur aber stellt er bei sich zuhause in Gränichen zusammen. Vertrieben werden seine Gins nebst Gränichen – zuletzt auch am Jugendfest beim Stand vom Verein Gränicher Gwärb – auch etwa bei Blattner Getränke in Küttigen oder gar in Lokalen in Bern und Basel. Vor allem aber laufe der Verkauf über Mundpropaganda und online.