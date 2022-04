Gränichen Das Dorfkulturleben kehrt zurück: Die MS Sausewind steht bereit für die erste Theateraufführung Die Theatergruppe Improvisorisch ist nach zwei Jahren zurück auf der Bühne. Am Donnerstagabend feiert sie Premiere mit ihrem neuen Stück «Schiff über Bord!». Die Theaterbesatzung trägt dabei die Uniformen der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee.

Der Kapitän Anton Anker versucht, den Überblick zu behalten. Soraya Sägesser

«Mast- und Schotbruch», ertönt es aus der Aula Primarschule in Gränichen. Kapitän Anton Anker begrüsst seine Besatzung der MS Sausewind. Die letzten Proben und der Feinschliff standen am Montagabend auf dem Programm der Theatergruppe Improvisorisch.

Am 7. April ist sie zurück auf der Bühne und feiert nach zweijähriger Zwangspause wegen der Pandemie ihre Premiere zum Stück «Schiff über Bord!». Die Komödie von Dani von Wattenwyl war bereits für die Jahre 2020 sowie 2021 geplant. Doch erst in diesem Jahr können die Schauspielerinnen und Schauspieler das Stück aufführen.

Wegen Covid-19 konnten nur selten alle gemeinsam proben

Einige Tage vor der Premiere gewährte die Regisseurin Barbara Marti Einblick in die Proben. Obwohl diese seit Herbst 2021 laufen, seien immer wieder Hindernisse aufgetreten. Der Probenbetrieb wurde durch Covid-19 häufig durchkreuzt. Ein effizienter Probenablauf sei auch für sie als Regisseurin schwierig gewesen.

An gerade einmal vier der 24 Proben sei das Ensemble vollständig erschienen. «Aufgrund der vielen Absenzen mussten wir gewisse Rollen per Video von zu Hause zuschalten», sagt die Regisseurin weiter. Neben der Umstrukturierung der Proben gehörte auch die «Seelsorge» im Verein zu ihren Aufgaben.

Architekt arbeitete am Bühnenbild, Uniformen kamen vom Hallwilersee

Das Stück «Schiff über Bord!» spielt in einem rostigen Flussschiff auf dem Rhein. Dort plant eine grosse Gesellschaft, die MS Sausewind aufzukaufen. Da sich der oberste Chef dieser Gesellschaft selbst ein Bild davon machen will, kommt die vierköpfige Crew ins Schwitzen. Denn wenn nicht ein Wunder geschieht, wird der Kapitän samt Besatzung entlassen.

Hinter der Bühne ist es für die Schauspielerinnen und Schauspieler sehr eng. Denn Requisiten und die verschiedenen Kostüme nehmen viel Platz ein. Die Schiffsuniformen wurden von der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee zur Verfügung gestellt. Die restlichen Kostüme hat die Theatergruppe bestellt. Jedoch seien die Lieferzeiten im Vergleich zu den letzten Jahren länger geworden, so Barbara Marti. Dafür sei beim Bühnenbild alles aufgegangen. Für die MS Sausewind hat ein pensionierter Architekt ein Modell erstellt, welches die Grundlage für den Bau des Schiffs war.

Die Vorfreude der Schauspielerinnen und Schauspieler zeigt sich auch an einer der letzten Proben. «Improvisorisch» zeigt ihr Stück an sieben Vorstellungen zwischen dem 7. April und dem 24. April. Davon ist der erste Samstag bereits ausverkauft. An den anderen Aufführungstagen hat es noch genügend Plätze. Eine Reservation wird aber empfohlen: reservation@improvisorisch.ch, 062 832 44 44 (intax ag treuhand).