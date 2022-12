Gränichen Bei Veranstaltungen «teils chaotische Zustände»: Die Lernenden kommen vermehrt mit dem Auto, nun braucht die Liebegg mehr Parkplätze Das Ausbildungszentrum mit kantonaler Bedeutung wird immer gefragter: Die Zahl der Lernenden steigt, Weiterbildungen und Tagungen ziehen immer mehr Menschen an. Das führt mitunter zu Verkehrsproblemen.

Auf der Liebegg gibt es zu wenig Parkplätze. 16 sind schon heute nicht zonenkonform. Bild: Daniel Vizentini (26.1.2021)

Das Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg wächst, die Anzahl angehender Landwirte, die sich dort ausbilden lässt, steigt Jahr für Jahr: 2006 waren es noch 293 Lernende, 2019 bereits 380. Es finden auch immer mehr Weiterbildungskurse statt und grosse Veranstaltungen wie die Liebegger Fachtagungen ziehen vermehrt Publikum an.

Die zunehmende Beliebtheit des Gränicher Kompetenzzentrums für Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Ernährung bringt nun Bedarf nach einem Ausbau der Anlagen mit sich – konkret braucht es dort aktuell vor allem mehr Parkplätze. Im entsprechenden Konzept für die Zonenanpassung heisst es:

«Das veränderte Mobilitätsverhalten der Lernenden ist spürbar. Sobald das Alter erreicht ist, wird ein Auto angeschafft. Die Auswirkungen davon sind, dass teilweise wild parkiert wird. Bei zeitgleichen Veranstaltungen auf dem Schloss Liebegg herrschen chaotische Zustände.»

Am 7. März stimmt Gränichen über die revidierte Nutzungsordnung ab, die auch diese Zonenänderung beim Landwirtschaftlichen Zentrum beinhaltet. Für die zusätzlichen Parkplätze muss eine Fläche von der Landwirtschaftszone in eine Zone für öffentliche Bauten umgewandelt werden. 21 Parkflächen sollen so entlang der Zufahrtsstrasse bei der Baumallee entstehen.

16 bereits seit Jahren benützte Parkplätze gegenüber dem Schulgarten sind zudem nicht zonenkonform – was die Liebegg nun korrigieren will.

Der Schulgarten gewinnt zunehmend an Bedeutung

Ein weiteres Anliegen der Schule betrifft ebendiesen Garten: 2015 neu angelegt, hat er laut Konzept seitdem stets an Bedeutung für die Bäuerinnenausbildung gewonnen. Er wird rege genützt auch von der Schulküche, die dort frisches Gemüse oder Gewürze gewinnt.

Der eingeschneite Garten des Landwirtschaftlichen Zentrums Liebegg. Bild: Daniel Vizentini (26.1.2021)

Nebst den Weiterbildungskursen oder Gartenrundgängen ist er aber in erster Linie wichtig für das Ausbildungsmodul Gartenbau – ein Fachwissen, das laut Konzept «in der Gesellschaft zunehmend verloren geht». Themen wie schonende Bodennutzung, Pflanzenschutz, Umgang mit Dünger oder Förderung von Artenvielfalt in privaten Gärten gewinnen immer mehr an Bedeutung. Im Konzept heiss es:

«Es ist davon auszugehen, dass die Nutzung des Gartens in Zukunft noch grösser wird.»

Um einen Geräteschuppen, Gartenhäuschen, Folientunnel oder Sonnenschutz für den Unterricht vor Ort zu ermöglichen, soll auch dieses zirka 0,1 Hektaren grosse Landstück eingezont werden. Auch Strom- und Wasseranschlüsse oder ein befahrbarer Platz für die Anlieferung von Material seien nötig.

Die Zonenplananpassung mit den Parkplätzen und der Gartenfläche. Bild: Gemeinde Gränichen

Für Garten und Parkflächen müssen total 1677 Quadratmeter eingezont werden. Als Kompensation schlägt die Gemeinde eine Fläche im Gebiet Wasserwändi vor, auf der Parzelle 3067, über 184 Metern praktisch entlang der Sportplätze des FC Gränichen.

Rot schraffiert der Vorschlag zur Kompensationsfläche bei den Fussballplätzen im Gebiet Wasserwändi. Bild: Gemeinde Gränichen

Weil die eingezonte Fläche der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dient – einer kantonal bedeutenden Ausbildungsstätte –, wird keine Mehrwertabgabe erhoben.