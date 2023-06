Gränichen Bekommt die Gemeinde bald einen Geschäftsführer wie Suhr? Gränichen wächst, fast 8600 Menschen wohnen inzwischen dort. Die Aufgaben an den Gemeinderat sind konstant gestiegen – und nun ruft dieser nach einer Entlastung. Wird die Gemeindeverwaltung nun weiter professionalisiert?

Das Gemeindehaus von Gränichen. Bild: Pascal Meier

Als Gränichens Gemeindeammann Peter Stirnemann im Februar seinen Rücktritt auf Ende Jahr verkündete, liess er bereits durchblicken, dass in Zukunft die Einführung eines fixen Teilpensums im Gemeinderat oder der Wechsel zu einem Geschäftsführermodell wieder zu einem Thema werden könnte. Er selbst spüre, dass mit dem grossen Wachstum der Gemeinde die Ansprüche an das Amt als Ammann immer höher werden.

Gränichen prüfte das Modell noch vor vier Jahren, befand damals aber, dass die Zeit noch nicht reif dazu war. Nun, wohl schon etwas früher als gedacht, kommt das Thema wieder aufs Tapet. Der gesundheitsbedingte Ausfall von Stirnemann von März bis Mai könnte auch eine Rolle gespielt haben. Die grosse Arbeitslast musste auf mehrere Schulter verteilt werden, Vizeammann Hans Peter Lüem und die weiteren Ratsmitglieder übernahmen die Geschäfte.

Der aktuelle Gränicher Gemeinderat (von links): Andreas Fetscher, Andrea Geissmann (Gemeindeschreiberin), Hans Peter Lüem, Peter Stirnemann, Regina Heller und André Muhmenthaler. Bild: Foto Basler Aarau/zvg

In einer Mitteilung von dieser Woche schreibt der Gemeinderat nun aber, dass schon an der Klausursitzung vom 20. Februar über die Organisation des Rats und der Verwaltung diskutiert wurde. «Es wurde entschieden, dass eine Überprüfung der möglichen Gemeindeführungsmodelle und eine Einführung des neuen Modells ab 2025 erfolgen soll.»

Eine externe fachliche Beratung wird für den Entscheidungsprozess miteinbezogen, heisst es weiter. Nach Plan sollen die operative und die strategische Führung getrennt werden: Der demokratisch gewählte Gemeinderat würde das Strategische wahrnehmen, die Verwaltung wäre selbstständig in der operativen Führung des Tagesgeschäfts.

Weiter sollen die Führungsstrukturen beim Gemeinderat und in der gesamten Verwaltung geprüft werden. Ziel sei es unter anderem, die Gemeinderatsmitglieder zu entlasten. Dadurch würden sich womöglich auch wieder mehr junge, berufstätige Menschen für ein Amt interessieren.

Suhr oder Spreitenbach kennen dies bereits

Ein solches Geschäftsführermodell hat in der Region zum Beispiel Suhr: Philippe Woodtli leitet dort operativ die Gemeindeverwaltung, Carmen Suter-Frey ist Gemeindepräsidentin. Bei der Einführung 2018 lebten in Suhr bereits über 10'000 Menschen. In Gränichen sind es fast 8600. Die Aufgaben, die heute auf dem Gemeinderat lasten, sind aber nicht zuletzt seit Auflösung der Schulpflegen im Kanton grösser als früher. Seit 2022 hat auch Spreitenbach – mit über 12'000 Einwohnenden – einen Verwaltungsleiter.