Gränichen Auto brennt in Tiefgarage – alle Anwohnenden evakuiert In der Tiefgarage einer Wohnsiedlung geriet ein parkiertes Auto in Brand. Ein Grossaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz und evakuierte die betroffenen Häuser vorsorglich.

Betroffen war eine Mehrfamilienhaus-Siedlung an der Quellstrasse in Gränichen. Augenzeugen bemerkten am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr schwarzen Rauch, der aus der Tiefgarage ins Freie drang.

Rauch drang aus der unterirdischen Garage. Kantonspolizei Aargau

Ein Grossaufgebot der Feuerwehr rückte mit Atemschutztrupps vor und fand in der unterirdischen Garage ein brennendes Auto. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

In der Zwischenzeit hatten Feuerwehr und Polizei die anwesenden Personen vorsorglich angewiesen, ihre Wohnungen zu verlassen. Bis zum Abschluss der Löscharbeiten wurden diese im Feuerwehrmagazin betreut. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Das Auto brannte in der Tiefgarage. Kantonspolizei Aargau

Der betroffene Wagen brannte vollständig aus. Durch Russ und Rauch wurden auch etliche weitere Autos stark beschädigt. Die grosse Hitze zog auch die Decke der Garage in Mitleidenschaft.

Das Ausmass des Schadens lässt sich noch nicht beziffern. Die Brandursache ist ebenso noch unklar. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (phh)

