Gränichen 18-Jährige aus dem Kanton Luzern fährt zu schnell in Kurve und überschlägt sich – zwei Verletzte In Gränichen hat sich am Sonntag ein spektakulärer Unfall ereignet. Eine junge Frau hat sich dabei mit ihrem Auto überschlagen. Das Fahrzeug ist nicht mehr benutzbar.

Das Auto kam auf dem Dach zum Stillstand. Kantonspolizei Aargau

In einem Mini fuhr die 18-Jährige am Sonntag kurz nach 21.30 Uhr vom Rütihof her talwärts in Richtung Gränichen. Weil nicht ortskundig, fuhr die junge Luzernerin zu schnell in eine Linkskurve und kam dadurch rechts von der Strasse ab.

Der Wagen geriet auf die ansteigende Böschung und überschlug sich auf das Dach. Die Lenkerin und ihre 20-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

Der Unfallwagen blockierte die schmale Nebenstrasse. Bis die Unfallstelle um 23 Uhr geräumt war, leitete die Feuerwehr den Verkehr um. (cri)

Weitere Polizeibilder: