Es ist die grösste je untersuchte prähistorische Siedlungsfläche im Kanton Aargau. Nun ist die Grabung an der Gränicher Lochgasse abgeschlossen. Sie konnte, wie Stephan Wyss, Leiter Ressort archäologische Untersuchungen bei der Kantonsarchäologie Aargau, mit Genugtuung feststellt, nach insgesamt zehnmonatiger Dauer Ende Oktober «ressourcen- und termingerecht abgeschlossen» werden. Anders ausgedrückt: Es gibt keine Verzögerungen. Der Bau der zehn an der Lochgasse geplanten Mehrfamilienhäuser kann nächstes Jahr erfolgen. Froh ist Wyss auch, dass das Ergebnis dem Aufwand, der in Gränichen betrieben wurde, entspricht: Gemäss einer Medienmitteilung der Kantonsarchäologie kamen dank der Grossgrabung «Befunde und Funde aus einer kaum bekannten Epoche zum Vorschein, die in ihrer Grösse schweizweit einzigartig sind».

Bronzezeitliches Dorf

Gefunden wurden am Lochbach die Spuren eines ganzen bronzezeitlichen Dorfes aus der Zeit um 1500 vor Christus. Sondierungen der Kantonsarchäologie in den Jahren 2015 und 2016 hatten für das ganze Bauareal das Vorhandensein von Strukturen aus der mittleren Bronzezeit belegt. Um die Überreste, wie es das Gesetz verlangt, vor der Zerstörung dokumentieren zu können, untersuchte ein Team von im Durchschnitt 18 Personen eine Fläche von 10 000 Quadratmetern.

Wie ein bronzezeitliches Dorf organisiert war, ist weitgehend unbekannt. Von der Auswertung der Gränicher Grabung erhofft man sich nun wertvolle Informationen. Aufgrund der Grösse des Areals und des Zeitdrucks war allerdings von Anfang an klar, dass der grösste Teil der archäologischen Schichten mit dem Bagger ausgegraben werden musste. Nur dort, wo spezielle Strukturen auftauchten, legte man diese in Handarbeit frei.

Ganz zum Schluss kam nun, wie die Kantonsarchäologie schreibt, «eine Erdgrube mit rituellem Hintergrund» ans Tageslicht. Eine besonders wichtige Quelle für die Wissenschaft, denn ähnliche Befunde kennt man zwar auch von andern Fundstellen, doch sind sie rar. Im Aargau befindet sich eine solche Fundstelle auf dem Seckeberg zwischen Frick und Eiken. 1997 entdeckt, ist diese inzwischen ausgewertet. Einigermassen in der Nähe gibt es nach Angaben von Stephan Wyss auch eine Fundstelle im luzernischen Schötz. Offenbar wurden an verschiedenen Orten ähnliche rituelle Handlungen vorgenommen. Die Grabung an der Lochgasse, so die Erwartung der Kantonsarchäologie, werde «helfen, solche Befunde in Zukunft besser zu verstehen».

Reste einer rituellen Mahlzeit?

Die Gruben von Gränichen – genau genommen sind es laut Wyss nämlich deren zwei, eine grosse und eine kleinere – wurden offensichtlich äusserst sorgfältig verfüllt. Viele zerbrochene und stark verbrannte Gefässe lagen, eng ineinandergeschachtelt, in der Grube. Dazwischen befanden sich viele verbrannte Getreidekörner und Samen, während es kaum Platz für Erde hatte. Für die Archäologen ist klar: Hier handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Abfallgrube, sondern vermutlich um das Resultat eines Rituals, vielleicht einer rituellen Mahlzeit.

Die Gefässe, sagt Wyss, seien ins Feuer gelegt, herausgenommen, zerschlagen und schliesslich in der Erde entsorgt worden. Weshalb das alles, warum dieses doppelte Unbrauchbarmachen der Keramik? – Aus der Bronzezeit hat man natürlich keine schriftlichen Quellen, die darüber Aufschluss geben könnten. Hingegen, so Wyss, kennt man aus der Antike, sowohl von den Griechen wie von den Römern, Vergleichbares im kultischen Bereich. Das rituelle Zerbrechen kultischer Gegenstände lasse sich aufgrund antiker Quellen so verstehen: Was mit dem Göttlichen in Kontakt gekommen ist, soll einem späteren profanen Gebrauch unwiderruflich entzogen werden.

Zusammen mit den übrigen Funden der Grabung lagert der Inhalt der Gruben nun in der Kantonsarchäologie, bis eine Auswertung möglich wird. Über 130 Kisten Fundmaterial, rund 430 Eimer mit Erdproben für botanische Untersuchungen und über 3000 dokumentierte Einzelbefunde, so die Kantonsarchäologie, «versprechen einen bedeutenden Erkenntnisgewinn zur mittleren Bronzezeit im Aargau».