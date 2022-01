Gontenschwil/Zetzwil Stiftung Schürmatt: Ein Vertrag ist bereits unter Dach und Fach – jetzt fehlt noch ein zweites Bauland Erst im Dezember haben die Katholische Kirchgemeinde Menziken-Reinach und der Stiftungsrat der Schürmatt dem Baurechtsvertrag für die Gontenschwiler Parzelle zugestimmt, jetzt wurde er bereits unterzeichnet. Nun sucht die Stiftung dringend nach einer zweiten Parzelle im Umkreis von 20 Kilometern um Zetzwil.

Christoph Weber-Berg, Stiftungsratspräsident Stiftung Schürmatt (l.) und Roland Hunkeler, Präsident Katholische Kirchgemeinde Menziken-Reinach, mit dem Vertrag. zvg

Das ging schnell: Anfang Dezember erst stimmte die Katholische Kirchgemeinde Menziken-Reinach an einer ausserordentlichen Versammlung dem Plan zu, ihr Grundstück an der Dorfstrasse in Gontenschwil der Stiftung Schürmatt im Baurecht zu überlassen – diese Woche nun wurde der Baurechtsvertrag nach kurzer Verhandlungszeit bereits unterzeichnet, wie die Schürmatt mitteilt. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 70 Jahren, der jährliche Zins beträgt 27'000 Franken.

Auf dieser Wiese (links neben der Garage) an der Dorfstrasse in Gontenschwil will die Schürmatt bauen. Katja Schlegel

Die Schürmatt plant in Gontenschwil den Bau von fünf Wohnungen mit 30 Wohnplätzen. Weiter sollen 30 Beschäftigungsplätze entstehen. Die Stiftung will so die bis dato am Zetzwiler Hauptstandort vereinten 78 Wohn- und 60 Beschäftigungsplätze auf drei Standorte verteilen. Die Gebäude aus den Anfangszeiten der Stiftung in den Sechzigerjahren sind nicht nur in die Jahre gekommen, sie entsprechen auch nicht mehr dem heutigen Ansatz, kognitiv- und mehrfachbehinderte sowie entwicklungsverzögerte Menschen bestmöglich zu integrieren. Statt weitab vom Dorf will die Schürmatt ihre Wohn- und Beschäftigungsangebote auf verschiedene Orte an zentralster Lage mit einfachem Zugang zu öffentlichem Verkehr, Lebensmittelläden und Restaurants verteilen.

Grundstück gesucht, auch im Suhren- oder Seetal

Anke Müller ist seit Anfang Jahr Direktorin der Stiftung Schürmatt. zvg

Um diese Strategie umzusetzen, sucht die Schürmatt jetzt eine zweite Baulandparzelle mit einer Fläche von 2000 bis 2500 m2, (für zwei Wohnhäuser für maximal 24 Menschen, Zusatzbau Tagesstruktur). Um die Synergien optimal nutzen zu können, müsste sich das – optimalerweise zentral gelegene – Grundstück im Umkreis von 20 Kilometern von Zetzwil befinden, interessant wären demnach nicht nur Grundstücke im Wynental, sondern auch solche im Suhren- oder Seetal. Geschäftsführerin Anke Müller, die bereits mit ersten Gemeinden im Kontakt steht, betont: «Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme von Grundstücksbesitzern oder weiteren Gemeindeverwaltungen, die sich eine Zusammenarbeit mit der Stiftung Schürmatt vorstellen könnten.» Die Stiftung möchte das Land im Baurecht pachten oder kaufen.

Bis es mit den Bauarbeiten in Gontenschwil – und am zweiten Standort – losgeht, wird es noch dauern: Der Baustart ist für Frühling 2025 angedacht.