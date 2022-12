Gontenschwil/Leutwil/Zetzwil «Der Ärger ist grösser als der Schaden» – mutwilliger Baumzerstörer sorgt im Forstbetrieb Buholz für rote Köpfe Seit rund zwei Jahren treibt im Ortsbürgerwald der Gemeinden Gontenschwil, Leutwil und Zetzwil ein Unhold sein Unwesen. Er knickt den Bäumen die Spitzen ab und setzt eine Aludose drauf, damit sie nicht mehr wachsen können. Selbst eine Überwachungskamera konnte den Täter bislang nicht überführen.

Exklusiv für Abonnenten

Die Attacken des Baumzerstörers zentrieren sich auf das Gebiet rund um den Parkplatz Wampfle zwischen Leutwil und Zetzwil. Kim Wyttenbach

(7. Dezember 2018)

«Wer so etwas macht, der muss doch einen Schaden haben.» Peter Gautschi, Förster des Forstbetriebs Buholz der Ortsbürgergemeinden von Gontenschwil, Leutwil und Zetzwil, ist konsterniert. Seit rund zwei Jahren treibt in seinem Forst ein Unbekannter sein Unwesen und zerstört mutwillig Bäume an diversen Winkeln des Reviers. So werden etwa immer wieder halbhohe Bäume ganz abgebrochen oder deren Spitzen abgeschnitten und eine Aludose darüber gestülpt, damit der Trieb nicht weiterwachsen kann. Dem «Dorfheftli» zeigte Forstwart Andreas Stauber kürzlich im Gebiet Wandfluh das Ausmass des entstandenen Schadens:

«Angefangen hat alles in einem Privatwald in Dürrenäsch», erinnert sich Peter Gautschi. Dort schlug der oder die Täterin zum ersten Mal mit der mittlerweile gewohnten Masche zu. Dann gingen die Angriffe auf Gautschis Revier über. Vornehmlich auf Leutwiler Boden sind seither unzählige Bäume der Ortsbürger den Attacken zum Opfer gefallen. «Der Baum stirbt zwar nicht, wenn eine Red-Bull-Dose darüber gestülpt wird, aber der Trieb verreckt.» Es bilde sich dann unterhalb ein zweiter Trieb, was zu einem Qualitätsverlust des Baumes führe.

Nicht nur Nadelbäume sind betroffen

Der finanzielle Verlust sei aber nur ein Aspekt der ganzen Sache: «Der Ärger ist grösser als der Schaden», hält Gautschi fest. Er und sein Team würden den Jungwald liebevoll pflegen und um die Bäume herum Unkraut jäten, um ihnen ein gutes Wachstum zu ermöglichen. «Und dann kommt so etwas.» Betroffen seien aber mitnichten nur Christbaumkulturen, wo diese Methode zuweilen angewendet wird, um das Wachstum des Baumes zu beeinflussen. Auch Laubbaumarten finden sich unter den Opfern.

So auch am vorletzten Wochenende, wo 30 bis 40 Jungbäume aufs Mal zerstört wurden. Was der oder die Täterin mit seinem oder ihrem Handeln bezwecken will, bleibt Gautschi schleierhaft. «Es ist schlicht nicht erklärbar, wie man so etwas machen kann», sagt er. «Damit bringt man nichts als Schaden und Arbeit für uns.» Alle Bemühungen, den Täter auf frischer Tat zu ertappen, liefen bis jetzt ins Leere.

Sogar eine Überwachungskamera, die ein Privatwaldbesitzer auf seinem Waldstück aufstellte, konnte den Täter nicht überführen. Sie wurde entwendet, bevor die Filmaufnahmen ausgewertet werden konnten. «Vermutlich hat er gemerkt, dass er gefilmt wurde», hält Gautschi enttäuscht fest.

Täter muss wohl ein erwachsener Mann sein

Wer der Täter sein könnte, darüber stellt der Förster keine Vermutung an. Wohl aber, dass es sich um einen erwachsenen Mann handeln muss. «Einige der zerstörten Bäume sind drei Meter hoch», führt er aus. «Er muss den Baum also geknickt haben, um die Spitze abzuschneiden und die Alu-Dose zu platzieren.» Zudem geht Gautschi davon aus, dass es sich um eine Person handelt, die in der Region wohnt, da die Anschlagsziele sich im Gebiet nördlich und südlich der «Wampfle», rund um den dortigen Parkplatz, konzentrieren.

Gautschi hofft nun, dass sich aufmerksame Bürgerinnen und Bürger mit Hinweisen bei ihm oder der Polizei melden, damit dem Übeltäter bald das Handwerk gelegt werden kann und die Bäume fortan wieder unbeschadet gedeihen und in die Höhe wachsen können.