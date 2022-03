Gontenschwil Enger Strassenabschnitt soll jetzt entschärft werden – und dann auch für Lastwagen befahrbar sein Der Ausbau des Knotens Dorfstrasse/Rosengartenstrasse in Gontenschwil ist Voraussetzung für ein weiteres Bauprojekt, das bald realisiert werden soll.

Für den Ausbau des Knotens werden von der Parzelle links 4, von jener rechts 45 Quadratmeter benötigt. Pascal Bruhin

Der Knoten an der Rosengartenstrasse, der Alten Strasse und der Dorfstrasse (gegenüber Volg) soll ausgebaut werden. Bislang verlaufen die drei Strassen in Gontenschwil über ein enges Verbindungsstück ineinander. Das soll sich nun ändern. Derzeit liegt auf der Gemeinde das Baugesuch für den Ausbau des neuralgischen Punktes auf.

Ausbau notwendig, dass Überbauung realisiert werden kann

Dass der Knoten überhaupt ausgebaut werden soll, liegt an einem Bauprojekt auf einer nahe gelegenen Parzelle. Auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Tanner sollen drei Terrassenhäuser mit Tiefgarage erstellt werden. Für die geplante Überbauung ist die Bauparzelle jedoch ungenügend erschlossen.

Zudem sei der Knotenausbau notwendig, um den zu erwartenden Mehrverkehr aufnehmen zu können und der Verkehrssicherheit gerecht zu werden. Das schrieb der Gemeinderat in der Botschaft zum Traktandum, das im letzten Juni an die Gmeind kam. Ausserdem betonte er, dass eine Anpassung des Anschlusses auch bei einer Bebauung am Hang südlich der Rosengartenstrasse erforderlich sei. Das Stimmvolk stimmte an der vergangenen Sommer-Gmeind den drei Krediten für den Strassenbau, die Entwässerung und die Wasserversorgung von total 581000 Franken zu.

Erstes Teilprojekt soll bis im Juli abgeschlossen sein

Das erste Teilprojekt sieht nun den Knotenausbau der Rosengarten- und Dorfstrasse vor. Dabei wird die Geometrie des Anschlusses (Radien) angepasst, um sicher auf die Dorfstrasse einfahren zu können. So soll der Knoten neu auch vollständig von Lastwagen befahren werden können. Für den Ausbau kauft die Gemeinde von den Parzellen links und rechts der Einmündung in die Dorfstrasse insgesamt 49 Quadratmeter Land. Das östliche Trottoir entlang der Dorfstrasse soll im Einmündungsbereich bis zur Alten Strasse verlängert werden.

Die Alte Strasse (links) führt zu der Parzelle, die bald bebaut werden soll. Pascal Bruhin

Das Baugesuch liegt noch bis zum 28. März auf. Sofern es keine Einwendungen gibt, ist der Baubeginn für diesen Mai geplant. Im Juli soll das Bauprojekt bereits abgeschlossen sein.