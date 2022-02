Gontenschwil Coiffeursalon, Velowerkstatt oder doch ein Goldschmied? Gewerbelokal am Bahnhof sucht einen neuen Mieter Am Bahnhof von Gontenschwil steht derzeit eine Gewerbefläche ausgeschrieben. An bester Lage suchen 56 Quadratmeter einen neuen Nutzer. Denkbar sind viele Varianten.

Die frisch sanierte Gewerbefläche am Bahnhof Gontenschwil sucht einen neuen Mieter. Nutzungsmöglichkeiten gibt es viele. Pascal Bruhin

Es ist wohl die beste Lage, die Gontenschwil zu bieten hat. Direkt am Bahnhof, zwischen Gleisen und Hauptstrasse gelegen, sucht eine Gewerbefläche neue Nutzer. 56 Quadratmeter gross und laut Inserat frisch renoviert ist sie. Zuvor war dort ein Kiosk beheimatet. Dem wäre man laut Michael Briner, Kommunikationsverantwortlicher der Liegenschaftsbesitzerin Aargau Verkehr AG (AVA) erneut nicht abgeneigt.

Potenzieller Mieter ist kurzfristig abgesprungen

Ein Interessent für das Lokal hatte zwischenzeitlich gefunden werden können. Zum Vertragsabschluss sei es aber dann doch nicht gekommen, so Briner. Deshalb ist das Inserat nun wieder online und das Plakat wieder ausgerollt. Der Gewerberaum sei aufwendig renoviert worden und entspreche den heutigen Erwartungen, inklusive Klimaanlage, separater Toilette und einer Akustikdecke.

Daher wären auch andere Nutzungsmöglichkeiten als ein Kiosk denkbar. Aber: «Im Rahmen der Nutzungsbewilligung suchen wir primär einen Mieter aus dem ruhigen Gewerbe, etwa zur Nutzung als Verkaufsgeschäft oder Büroraum», schreibt Briner auf Anfrage. Trotz nötiger Abklärungen im Falle anderer Mieter, bleibe das Unternehmen offen für Interessenten aus anderen Tätigkeitsfeldern.

Der helle Raum mit Fensterfronten auf beiden Seiten könnte auch als Büroraum dienen. zvg

Geschäft soll auch für die Gemeinde Mehrwert bieten

Frau Gemeindeammann Renate Gautschy freut sich, dass in das seit längerer Zeit leerstehende Gebäude wieder Leben einzieht. «Das Lokal ist absolut genial gelegen», freut sie sich und hat bereits konkrete Ideen, was ihrer Meinung nach dort einziehen soll: «Ich könnte mir durchaus etwa einen Coiffeursalon oder gar eine Fusspflegepraxis vorstellen», führt sie aus. Davon gäbe es derzeit in der Gemeinde zu wenige.

Frau Gemeindeammann Renate Gautschy kann sich für das Lokal diverse Nutzungsmöglichkeiten vorstellen. Michael Wuertenberg

«Im Zeichen des nachhaltigen Kreislaufs wäre aber auch eine Velowerkstatt, ein Goldschmied oder ein Kaffeemaschinenreparateur denkbar», so Gautschy Das wichtigste sei, dass es sich um ein gutes Unternehmen mit guten Produkten oder Dienstleistungen, die für die Gemeinde Sinn machen, handelt. Direkten Einfluss darauf, welches Geschäft einziehen wird, hat die Gemeinde selbst zwar nicht. Michael Briner verspricht aber: «Im Zweifelsfalle halten wir – angesichts der bedeutenden Lage – mit der Gemeinde Gontenschwil Rücksprache.»

Sorgen, dass das Lokal längere Zeit leer stehen wird, macht man sich bei der AVA nicht: «Wir sind optimistisch, dass wir wie in Gränichen auch für Gontenschwil eine passende Lösung finden werden», so Briner. Im Gränicher Bahnhofsgebäude öffnet nämlich am 1. März 2022 die Velo Kuipers AG, ein Fahrradgeschäft mit angeschlossener Werkstatt, ihre Tore.