Heute Donnerstag werden gleich zwei Globus-Fachgeschäfte im Zentrum von Aarau eröffnet: An der Kasinostrasse hat Globus die ehemalige Schild-Filiale in ein Fachgeschäft für Damenmode und den gegenüberliegenden Herren-Globus in ein Modefachgeschäft für Männer umgewandelt.

Die Schild-Filiale war für die Anpassung einen Monat lang geschlossen, während der Herren-Globus mit eingeschränktem Angebot durchgehend geöffnet war. Die Geschäfte sind ab heute wieder offen; bis zu den grossen Eröffnungsfeierlichkeiten vom 22. bis 24. März erfolgen noch kleinere Arbeiten wie das Anbringen von weiteren Dekorationselementen. Filialleiter sind Sandra Meier-Jaisli (Damenmode) und Kurt Steinmann (Herrenmode). (AZ)