Bereits im März und November hatten sich die 12 Finalisten gegen 83 Mitstreiter durchgesetzt. In der Finalrunde lösten sie 16 anspruchsvolle Programmieraufgaben bei der Credit Suisse in Zürich und an der Universität Bern. So mussten sie unter anderem einen Algorithmus entwickeln, der die Tankkosten eines Autos auf einer Autobahnstrecke möglichst tief hält. Die Prüfungsaufgaben forderten die Jugendlichen heraus, wie Johannes Kapfhammer, ETH-Informatikstudent und Präsident der Schweizer Informatik-Olympiade, sagt: "Unser Hauptziel ist, die Jugendlichen zu möglichst kreativen Lösungsansätzen zu führen. Reines Wissen haben wir in den vorherigen Runden abgefragt, jetzt geht es hauptsächlich darum, Wissen und Kreativität zu kombinieren." Er führt aus: "Zunächst muss man sich die optimale Strategie überlegen und diese beim Programmieren dann auch gut umsetzen."

Informatik-Olympiade mit Tradition

Die Schweizer Informatik-Olympiade fand bereits zum 27. Mal statt. Durchgeführt wurden insgesamt drei Runden: In der ersten mussten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit theoretischen und praktischen Informatikproblemen auseinandersetzen. Diese erste Hürde schafften dieses Jahr 83 Jugendliche. Dabei wurden bei den praktischen Aufgaben die Korrektheit der Resultate für die Eingabedaten und die Effizienz des Programms bewertet. Sie diente als Qualifikation für das Trainingscamp in Davos und für die zweite Runde. Bei dieser wurden bei einem praktischen Online-Contest und einer theoretischen Prüfung die besten 12 selektioniert, die bei der Finalrunde bei vier Programmier-Prüfungen gegeneinander antraten. (cgi)