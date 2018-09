Einst hatte Rohr einen Bahnhof (1928 bis 1985). Heute fehlt dem Stadtteil sogar eine adäquate Busverbindung. So schildern es zumindest Einwohnerrat Silvano Ammann (FDP) und sein Parteikollege Philip Klöti in ihrer entsprechenden Anfrage an den Stadtrat. «Der Stadtteil Rohr wird nur über die Buslinie 2 der Busbetriebe Aarau (BBA) an Aarau angebunden», schrieben die beiden. «Dieses Angebot ist aus unserer Sicht ungenügend. Einige neu erschlossene Gebiete wie die Überbauung im Trieschäcker sind über zehn Minuten von der nächsten Haltestelle entfernt. Über die Buslinie 2 von der Haltestelle Rigistrasse fährt man mindestens zehn Minuten bis zum Bahnhof Aarau.» – «Mindestens» deshalb, weil der Bus in der Telli oft im Stau steht.

«Ungenügende Erschliessung»

In seiner Antwort schreibt der Stadtrat, die Neubaugebiete im Raum Rohr Süd und Buchs Nord seien tatsächlich in den letzten Jahren deutlich gewachsen und weisen «bis heute mehrheitlich eine ungenügende Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr auf». Im kommunalen Gesamtplan Verkehr seien diese Gebiete als «zu verbessernd» taxiert – auch im Hinblick auf die neue Kreisschule Aarau-Buchs. Handlungsbedarf ortet der Stadtrat überdies auch im Torfeld Nord, beim Kantonsspitalareal und im Schachen. Zusammen mit den Busbetrieben Aarau (BBA, ehemals AAR bus & bahn) sowie dem Kanton habe man bereits Linienführungsoptionen besprochen. «Eine Verbindung von Rohr nach Buchs wird von der Stadt als sehr wünschenswert eingestuft (Schülerverkehr, Einkaufs- und Freizeitverkehr)», schreibt der Stadtrat. «Eine allfällige neue Busline nach Rohr (und Buchs) sollte idealerweise auch Anschluss an den Bahnhof Aarau bieten und damit weitere attraktive Anschlüsse von Rohr ans SBB-Netz ermöglichen. Die genaue Linienführung ist mit den verschiedenen Stakeholdern im Detail zu prüfen.» Aber: neue Angebote dürften keine der bestehenden konkurrenzieren, so der Stadtrat weiter. «Einzelne Linienführungsoptionen» würden daher ausscheiden, «so zum Beispiel eine neue Buslinie zwischen den Bahnhöfen Buchs und Aarau».

Wie der Stadtrat weiter ausführt, nütze es ihm nichts, dass die Stadst die Aktienmehrheit an der BBA hält und dass mit Werner Schib der zuständige Stadtrat im Verwaltungsrat des Unternehmens sitzt. Dies spiele «bei der Definition des Angebots beziehungsweise dem Durchsetzen städtischer Interessen bei der Fahrplangestaltung und Liniendefinition keine Rolle». Gemeinden könnten zwar mit Transportunternehmen zusätzliche Leistungen vereinbaren, müssen sie dann aber selber finanzieren. Wenn eine neue Linie ins reguläre Angebot aufgenommen werden soll, braucht es zuerst einen dreijährigen Versuchsbetrieb, an den der Kanton maximal 25 Prozent zahlt. Erst, wenn der Versuch erfolgreich ist, besteht die Chance, dass der Kanton die Gesamtkosten übernimmt.

2019 wird ÖV-Jahr

Der Stadtrat will den öffentlichen Verkehr im Jahr 2019 «in den Fokus der Planung rücken», schreibt er weiter. Ausserdem habe die regionale Abstimmung des Angebots beziehungsweise die Schliessung von Versorgungslücken auch im Rahmen des aktuell laufenden regionalen Gesamtverkehrskonzepts ein Thema.

Dem Stadtrat schwebt zudem vor, die Reichweite der bestehenden Bushaltestellen zu erhöhen, indem einige von ihnen mit Veloabstellplätzen ausgerüstet werden. Aber das geht offenbar nicht so rasch. Der Stadtrat will dies erst «im Rahmen des für 2020 vorgesehenen Masterplans Veloparkierung» prüfen.