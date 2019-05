Beat Huber: Ich bin viel in der Branche unterwegs und kenne vor allem die Stadtwerke sehr gut. Effektiv überrascht hat mich, dass bei der Eniwa eine derart grosse Anzahl von Projekten gleichzeitig gestemmt wird: der Neubau, der Umzug, der Namenswechsel, das neue ERP System ... – das war eine extreme Belastung für die ganze Mannschaft. Und das merkt man auch. Die Eniwa ist in den letzten zwei, drei Jahren sehr hochtourig gelaufen.

Herr Huber, Sie sind jetzt seit einem Jahr Präsident der Eniwa. Was hat Sie am meisten überrascht?

Spüren Sie als Verwaltungsratspräsident einen Druck seitens des 95,4%-Aktionärs Stadt Aarau?

Unter den Stadtwerken hat die Eniwa eine sehr gute Governance-Struktur, also gute Führungsstrukturen und Aufgabenteilungen. Sie ist nicht in eine Verwaltung integriert, keine öffentlich-rechtliche Gesellschaft, sondern eine Aktiengesellschaft. Der Eigentümer hat seine Leitplanken und Vorgaben in der Eignerstrategie verankert, die auf der Gemeindeordnung und auf dem städtischen Energieplan basiert. Die Eignerstrategie wurde 2018 in Zusammenarbeit mit Stadt- und Einwohnerrat überarbeitet. Die gute und gelebte Governance Struktur war für mich Voraussetzung, dass ich das Amt als Verwaltungsratspräsident überhaupt übernommen habe.

Also sagen Ihnen die beiden städtischen Verwaltungsräte Hanspeter Hilfiker und Werner Schib nicht, wo es langgeht?

Meine beiden Kollegen können sehr gut unterscheiden, welchen Hut sie wo anhaben. Im Verwaltungsrat sind sie zwei von acht Mitgliedern und bilden die Schnittstelle zur Stadt.

Gibt es kritische Fragen seitens des Gemeindevertreters Markus Goldenberger?

Es gibt von allen Verwaltungsräten kritische Fragen, sonst wären sie am falschen Ort. Zu einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern kann ich nichts sagen.

Haben die Gemeinden ausserhalb von Aarau keine Vorbehalte gegenüber den Investitionen beispielsweise in das Aarauer Fernwärmenetz?

Der Kontakt mit den Gemeinden ist sehr gut. Die Eniwa investiert zwar im Moment für den Aufbau der Wärmeversorgung vor allem in Aarau. Erste Projekt sind aber auch in Buchs und in weiteren Gemeinden mit höherer Wärmebezugsdichte in Vorbereitung.

Aber das kostet Geld ...

... mit der Investition in ein Fernwärmenetz macht die Eniwa das, was andere Stadtwerke etwa in Zürich, Basel und Bern ebenfalls tun. Das Gas kommt wegen des CO2-Ausstosses immer mehr unter Druck. Es besteht die Gefahr, dass wir beim Gas plötzlich nicht mehr konkurrenzfähig sind. Mit der Fernwärme können wird langfristig eine Ablösung durch eine ökologischere Wärme herbeiführen. Eine solche Investition ist ein Muss, auch wenn sie erst mittel bis langfristig rentabel sein wird.