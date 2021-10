Gewerbeverein wird 101 «Buga», Sonderausstellung, Foxtrail: Das Buchser Gewerbe feiert sich 2022 selber Der Co-Präsident des Gewerbevereins verrät, wie das Jubiliäumsjahr «100+1» den Buchser Jahreskalender prägen wird.

Die letzte Buga fand 2017 statt.

Severin Bigler / AAR

Eigentlich würde in Buchs in diesen Tagen gefeiert. Denn die Buga, die Gewerbeausstellung, wäre angestanden. Pünktlich zum 100. Geburtstag des Gewerbevereins. Aber coronabedingt wurden die Festivitäten bereits im Januar «eingefroren und auf 2022 verschoben», wie es Daniel Bachmann, Co-Präsident des Gewerbevereins, ausdrückt. Deshalb findet die Buga nun vom 28. bis 30. Oktober 2022 statt. Wie üblich rund um den Gemeindesaal; mit zahlreichen Ausstellern, Oktoberfestzelt, Streetfood-Ständen und dem Restaurant im Saal. Das Motto: «Vielfalt erleben.» Der Gewerbeverein wolle «gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und eine Plattform bieten, um sich wieder treffen zu können», so Bachmann.

Daniel Bachmann, Co-Präsident Gewerbeverein Buchs Nadja Rohner

Nun geht die Planung in die heisse Phase. 70 Ausstellerinnen und Aussteller soll die Buga haben, etwas über 40 haben bereits zugesagt. Bis Ende Februar gibt’s noch einen Frühbucherrabatt für Aussteller (Infos: www.buga22.ch). Fest stehen ebenso die vier Hauptsponsoren (Chocolat Frey, Helvetia, Diamantbohr AG und Eniwa); es dürften sich aber durchaus noch Sponsoren melden, so der Vereins-Co-Präsident augenzwinkernd.

Weil es sich um ein Jubiläumsjahr handelt, soll die Buga lediglich der Höhepunkt, nicht aber der einzige Anlass sein. «100+1 Jahre Gewerbeverein» wird schon ab März 2022 gefeiert. Dann findet zum Auftakt die Generalversammlung statt. «Ganz so, wie sie auch im Gründungsjahr 1921 gewesen wäre – ohne Elektrizität, mit Essen und in Kleidung aus jener Zeit», sagt Bachmann.

Ab April bis Oktober findet dann eine Sonderausstellung im Dorfmuseum statt, wo auf die hundertundeinjährige Geschichte des Vereins zurückgeblickt wird. Am 1. August organisiert die Kulturkommission die Bundesfeier, der Gewerbeverein stellt aber den Redner. «Wir konnten Gewerbeverbandspräsident Benjamin Giezendanner gewinnen», so Bachmann.

Vom Juni bis zur Buga wird es – vor allem für die Heranwachsenden – einen «Bux-Trail» geben. «Das ist ein Foxtrail für Berufe, wo Schülerinnen und Schüler auf spielerische Art einer Rätselspur folgen und dabei Lehrbetriebe sowie deren Berufe im ganzen Dorf kennen lernen können», erklärt der Co-Präsident. Bis zu 15 Betriebe sollen mitmachen; und der «Bux-Trail» soll auch anderen Schulen in der Umgebung offen stehen.

Der Gemeinderat hatte in seinem Budgetentwurf das Jugendfest 2022 gestrichen – einerseits aus finanziellen Gründen, andererseits, weil die Vereine mit der «Buga» in jenem Jahr schon genügend ausgelastet seien. Bekanntlich hat der Einwohnerrat die 150’000 benötigten Franken einstimmig wieder zurück ins Budget gehievt; das Jugendfest wird also vor den Sommerferien stattfinden. Und Daniel Bachmann ist froh darum. Er sei sehr enttäuscht darüber gewesen, dass der Gemeinderat das Jugendfest 2022 streichen wollte. «Erstens denke ich, dass es zwei grosse Anlässe –einen im Sommer und einen im Herbst – verträgt. Und zweitens freut sich der Gewerbeverein darauf, sich am Jugendfest präsentieren zu können.» Ein Raclettebeizli ist geplant. Und vor allem: Der Gewerbeverein will den Umzug prägen. Dieser trägt das Motto «wenn i mal gross bin». «Für uns ist das die ideale Möglichkeit, das Thema Berufsbildung zu präsentieren. Der Gewerbeverein möchte die Schulklassen am Umzug mit verschiedenen Berufs-Sujets – zum Beispiel Maler oder Schreiner – unterstützen.»

Der Gewerbeverein Buchs zählt aktuell 75 Mitglieder. Wie sind sie durch die Coronazeit gekommen? «Im Grossen und Ganzen gut», sagt der Co-Präsident. «Wir haben meines Wissens keine Problemfälle.» Die Buga fand letztmals 2017 statt. Und sie war ein so grosser Erfolg, dass rasch Rufe nach der nächsten Gewerbeausstellung laut wurden.