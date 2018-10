Es wird viel gelacht

Im gemütlichen Rahmen zusammensitzen und diskutieren, Erinnerungen und Erfahrungen austauschen. Der Anlass zeigt, dass man nicht der Einzige ist, der sich einer «Herzrevision» unterzogen, oder, wie es Hugo Trottmann (65) aus Birmenstorf formuliert, den «65000er-Service» gemacht hat.

Es wird viel gelacht. Christa Sprecher aus Aesch BL kommen die Alpakas auf der Barmelweid in den Sinn: «Ein wunderschöner Ort.» In einem kurzen Vortrag macht Jean-Paul Schmid einen Exkurs in die neusten Forschungsergebnisse, was gesunde Ernährung betrifft. Stichworte dazu: einfach, abwechslungsreich, langsam und in Gemeinschaft essen, Gemüse und Früchte nicht vergessen, pflanzliche Fette statt fettarme Produkte, Vollkorn sättig länger. Alkohol? Ein umstrittenes Thema. Das Glas Rotwein pro Tag gönnt er allen, wie überhaupt er dem vernünftigen Genuss das Wort redet. Dazu sollte man sich regelmässig bewegen: fünf Mal 30 Minuten pro Woche, plus zwei Mal Krafttraining.

Die Diskussion zeigt dem medizinischen Personal, wo der Schuh drückt, und die Herzpatienten kommen zu einer öffentlichen Sprechstunde unter ähnlich Betroffenen, von Narben-Entstörung bis zum Sinn einer Grippe-Impfung.