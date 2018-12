Ende August hat der Einwohnerrat die revidierte Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der Stadt Aarau genehmigt. Oder wenigstens den grössten Teil derselben. Einige wenige Paragrafen wies das Parlament in Verbindung mit konkreten Änderungsanträgen zur Überarbeitung an den Stadtrat zurück. Da es sich zum Teil um wesentliche Änderungen handelt, ist eine erneute öffentliche Mitwirkung und Auflage nötig. Diese erfolgt, wie die Stadt gestern via Medienmitteilung bekannt gegeben hat, vom 4. Januar bis zum 4. Februar 2019.

Wie der Medienmitteilung zu entnehmen ist, hat der Stadtrat die vom Einwohnerrat vorgeschlagenen Änderungen geprüft und «wie beantragt in die Bau- und Nutzungsordnung eingearbeitet». Heisst das, dass die Anträge samt und sonders, sei es wörtlich, sei es sinngemäss, übernommen wurden? Das ist, wie Stadtrat Hanspeter Thür auf Anfrage der AZ bestätigt, der Fall.