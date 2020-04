Gemüse gegen Weihnachten: In Aarau herrscht ein Markt-Zank

Vom 27. November bis am 13. Dezember soll in Aarau zum vierten Mal ein Weihnachtsmarkt stattfinden. Am Graben und beim Holzmarkt; dort, wo auch der Aarauer Wochenmarkt ist (man nennt ihn auch Gemüsemarkt). Bisher ging das aneinander vorbei: Die Gemüsemarktfahrer waren am Morgen da, die Weihnachtsmarktfahrer am Nachmittag; es gab genügend Platz für alle Stände, weil der Weihnachtsmarkt den Graben nur halbseitig nutzte.

Marktfahrer wehren sich mit einer Petition

Aber jetzt sind die Wochenmarktfahrer alarmiert – denn die Organisatoren des Weihnachtsmarkts wollen den Graben neu beidseitig nutzen. «Dann haben wir aber keinen Platz und müssten an einen weniger frequentierten Platz ausweichen», befürchtet Jeremias Niggli. Er ist im Vorstand der Vereinigung der 53 Marktfahrer, die an jedem Wochenende bei Wind und Wetter in Aarau den Gemüsemarkt bestreiten. Gemeinsam haben sie nun auf www.petitio.ch eine Petition lanciert: Sie fordern vom Stadtrat respektive der Bewilligungsbehörde, dass der Weihnachtsmarkt nicht zu Ungunsten des Wochenmarkts aufgeweitet wird.