Gemeinderatswahlen 2021 Kleiber gegen Blunier: In Buchs kommt es zur Kampfwahl um den Vizeammann Der bisherige Gemeinderat Anton Kleiber (FDP) und der neu gewählte Joel Blunier (EVP) wollen beide Vizeammann werden.

Wahlplakate in Buchs. Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Nachdem im ersten Wahlgang noch kein neuer Vizeammann für Buchs bestimmt wurde, müssen die Stimmberechtigten im November erneut an die Urne. Fristgerecht haben sich die gewählten Gemeinderäte Anton Kleiber (FDP) und Joel Blunier (EVP) angemeldet. Der dritte Vizekandidat aus dem ersten Wahlgang, Samuel Hasler (SVP), hat den Sprung in den Gemeinderat nicht geschafft. Als Ammann bereits gewählt ist Urs Affolter (FDP).

Joel Blunier. Fabio Baranzini

Joel Blunier (47) ist mit Andrea Blunier verheiratet; sie haben drei Kinder. Der ehemalige Generalsekretär der EVP Schweiz ist heute Geschäftsführer der Pensionskasse PROSPERITA. Blunier sitzt aktuell im Kreisschul- und Einwohnerrat, neu wurde er in den Gemeinderat gewählt.

Anton Kleiber. Fabio Baranzini

Anton Kleiber (59) und seine Frau Doris Kleiber haben drei Kinder. Er ist Schulleiter in Dielsdorf und hat auch im Gemeinderat das Ressort Schule inne. In dieser Funktion kämpfte er an vorderster Front für die Schulfusion und sitzt von Amtes wegen im Kreisschulrat. Ausserdem obliegt ihm der Bereich Alter. Nun bewirbt er sich erneut um das Amt des Vizeammanns. Im ersten Wahlgang lag er rund 200 Stimmen vor Blunier.

Das sind die Resultate aus dem ersten Wahlgang.

Gemeinderat: Urs Affolter (FDP, bisher) 1180, Anton Kleiber (FDP, bisher) 1100, Tony Süess (Die Mitte, bisher) 982, Joel Blunier (EVP, neu) 907, Reto Fischer (parteilos, neu) 845

Nicht gewählt: Reto Bianchi (GLP, neu) 736, Marius Fedeli (SP, neu) 727, Samuel Hasler (SVP, neu) 541

Gemeindeammann: Urs Affolter (FDP, bisher) 1092

Vizeammann: Alle haben das Absolute Mehr verpasst. Somit findet am 28. November 2021 ein 2. Wahlgang statt.

Nicht gewählt: Anton Kleiber (FDP, neu) 632 Joel Blunier (EVP, neu) 443 Samuel Hasler (SVP, neu) 231